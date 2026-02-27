Nación oficializó la emergencia agropecuaria en Río Negro tras los daños por heladas, granizo y lluvias

El Gobierno de Javier Milei declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario para explotaciones frutihortícolas en Río Negro. La medida alcanza a cuatro departamentos de la provincia que quedaron afectadas por factores climáticos.

Emergencia agropecuaria en Río Negro

La medida se oficializó este 27 de febrero con la publicación del Boletín Oficial. La Resolución 217/2026 resalta que la decisión se tomó para responder a los daños provocados por heladas tardías, granizo y lluvias que afectaron la producción en la región.

A su vez indicaron que la emergencia alcanza a los productores de los departamentos de General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy. Informaron que el período de vigencia de esta disposición se extiende desde el 2 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la que se da por finalizada el ciclo productivo de las áreas afectadas.

La resolución se fundamenta en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios y en un decreto previo del gobierno provincial. Explicaron que para acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509, los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia.

Por otra parte indicaron que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las instituciones bancarias nacionales arbitrarán los medios para aplicar las asistencias impositivas y crediticias correspondientes.

Con información de Noticias Argentinas