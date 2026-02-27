El Gobierno de Estados Unidos aceleró la salida del personal de su Embajada en Israel

En las últimas horas, el Departamento de Estado y Seguridad de Estados Unidos autorizó la salida del personal diplomático y gubernamental no esencial y familiares de Israel, con el argumento de evitar el riesgo a la salud y seguridad de los representantes en ese país dada la reciente escalada de tensión con Irán.

El aviso se dio a conocer tras la llegada del portaaviones nuclear estadounidense Gerald R. Ford, el cual aterrizó en la costa de Haifa en el norte de Israel, y brindaron información sobre lo sucedido en esa zona. La embajada indicó en un comunicado que las personas deben considerar partir mientras los vuelos comerciales sigan operando.

Por la situación político-social, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada este viernes por la mañana instando a quienes deseen salir a hacerlo “hoy” de forma inmediata.

Dentro del mensaje, se instruyó a los miembros estadounidenses en Israel a actuar por su bien propio y salir del país. “Concéntrense en conseguir un asiento en cualquier lugar desde donde puedan continuar su viaje a Washington, pero la prioridad será salir del país rápidamente”, detalló Huckabee en su mensaje.

Comunicado oficial de la embajada estadounidense en Jerusalem (Captura: X)

La repercusión dentro del gobierno estadounidense

Una vez divulgada la decisión de los políticos en redes, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén señaló que podría restringir o prohibir aún más a sus empleados y familiares viajar a determinadas zonas de Israel, incluyendo Jerusalén o zonas de frente de guerra.

Diversos medios estadounidenses mencionan que el presidente Donald Trump estaba considerando un ataque inicial para presionar a Irán en las negociaciones nucleares, tras una tercera ronda de conversaciones celebrada en Ginebra, Suiza, el jueves.

Son momentos claves y críticos para el territorio oriental, ya que este último acontecimiento se produce en medio de la intensificación de las tensiones entre Washington e Irán, con la profundización del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.