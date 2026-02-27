El Gobierno de Estados Unidos aceleró la salida del personal de su Embajada en Israel
El Departamento de Seguridad de Estados Unidos autorizó la salida del personal en Israel, dada la escalada de tensión registrada en los últimos días con Irán.
En las últimas horas, el Departamento de Estado y Seguridad de Estados Unidos autorizó la salida del personal diplomático y gubernamental no esencial y familiares de Israel, con el argumento de evitar el riesgo a la salud y seguridad de los representantes en ese país dada la reciente escalada de tensión con Irán.
El aviso se dio a conocer tras la llegada del portaaviones nuclear estadounidense Gerald R. Ford, el cual aterrizó en la costa de Haifa en el norte de Israel, y brindaron información sobre lo sucedido en esa zona. La embajada indicó en un comunicado que las personas deben considerar partir mientras los vuelos comerciales sigan operando.
Por la situación político-social, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada este viernes por la mañana instando a quienes deseen salir a hacerlo “hoy” de forma inmediata.
Dentro del mensaje, se instruyó a los miembros estadounidenses en Israel a actuar por su bien propio y salir del país. “Concéntrense en conseguir un asiento en cualquier lugar desde donde puedan continuar su viaje a Washington, pero la prioridad será salir del país rápidamente”, detalló Huckabee en su mensaje.
La repercusión dentro del gobierno estadounidense
Una vez divulgada la decisión de los políticos en redes, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén señaló que podría restringir o prohibir aún más a sus empleados y familiares viajar a determinadas zonas de Israel, incluyendo Jerusalén o zonas de frente de guerra.
Diversos medios estadounidenses mencionan que el presidente Donald Trump estaba considerando un ataque inicial para presionar a Irán en las negociaciones nucleares, tras una tercera ronda de conversaciones celebrada en Ginebra, Suiza, el jueves.
Son momentos claves y críticos para el territorio oriental, ya que este último acontecimiento se produce en medio de la intensificación de las tensiones entre Washington e Irán, con la profundización del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.
