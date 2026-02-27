Mercurio retrógrado: rituales para transitarlo con éxito y proteger tu energía

Cada vez que Mercurio retrógrado aparece en el calendario astrológico, resurgen las mismas advertencias: demoras, confusiones, malentendidos, fallas tecnológicas y decisiones que conviene revisar dos veces. Sin embargo, desde una mirada más consciente, este tránsito no es un castigo sino una invitación a frenar, ordenar y recalibrar.

Lejos del miedo, muchas corrientes espirituales proponen rituales simples para atravesarlo con mayor claridad mental y equilibrio emocional. Baños energéticos, limpieza con cuarzos y prácticas de meditación son algunas de las herramientas más elegidas.

Baños de lavanda: calma para la mente

La lavanda es una de las plantas más utilizadas en rituales de limpieza energética. Su aroma ayuda a reducir la ansiedad y aporta serenidad, algo clave cuando Mercurio retrógrado intensifica la confusión.

Cómo hacerlo:

Herví un puñado de flores de lavanda (o agregá unas gotas de aceite esencial) en agua.

Dejá reposar y volcá la preparación en el agua del baño.

Mientras te bañás, repetí una intención clara: “Libero la confusión y ordeno mis pensamientos”.

Este ritual se recomienda especialmente en días de discusiones o cuando sentís sobrecarga mental.

Limpieza con cuarzos: proteger la comunicación

Durante Mercurio retrógrado, la comunicación puede volverse más sensible. Los cuarzos son aliados energéticos para armonizar ambientes y proteger la vibración personal.

Cuarzos recomendados:

Cuarzo amatista: favorece la claridad mental.

favorece la claridad mental. Cuarzo transparente: potencia la intención y el orden.

potencia la intención y el orden. Cuarzo rosa: suaviza conflictos emocionales.

Podés colocarlos en tu escritorio, cerca del celular o computadora, o limpiarlos bajo agua corriente mientras visualizás cómo se disuelven tensiones.

Meditación: el antídoto contra la impulsividad

Uno de los mayores desafíos de Mercurio retrógrado es la tendencia a reaccionar sin pensar. La meditación ayuda a desacelerar la mente.

Una práctica simple:

Sentate en silencio durante 10 minutos.

Enfocá tu atención en la respiración.

Si aparece un pensamiento insistente, no lo rechaces: obsérvalo y dejalo pasar.

La clave de este tránsito es escuchar antes de responder y revisar antes de decidir.

Otros rituales para armonizar la energía

Además de los clásicos baños y cuarzos, podés sumar:

Orden y limpieza del hogar: Mercurio rige lo mental, pero también lo práctico. Ordenar papeles y mensajes pendientes libera energía.

Mercurio rige lo mental, pero también lo práctico. Ordenar papeles y mensajes pendientes libera energía. Escritura consciente: anotá qué temas se repiten en este período. Mercurio retrógrado suele traer asuntos del pasado para resolver.

anotá qué temas se repiten en este período. Mercurio retrógrado suele traer asuntos del pasado para resolver. Evitar firmar contratos importantes si no es urgente, o al menos leer todo dos veces.

Un cambio de perspectiva

Más allá de los rituales, la invitación de Mercurio retrógrado es clara: revisar, reorganizar y reflexionar. No se trata de frenar la vida, sino de avanzar con mayor conciencia.

Si se lo transita con intención y paciencia, puede convertirse en un período profundamente revelador, ideal para cerrar ciclos y tomar decisiones más maduras cuando el planeta retome su movimiento directo.

Con información de Revista OhLala