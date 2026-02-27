Exclusivo: YPF tendrá estaciones con gastronomía de alta gama y un chef con tres estrellas Michelin

La nueva estrategia busca transformar las estaciones de servicio en centros de consumo y servicios, con propuestas diferenciadas según tránsito, ubicación y perfil de clientes.

YPF avanza con su transformación profunda en su red comercial con un objetivo claro: convertir sus estaciones de servicio en espacios de experiencia y consumo integral. En una entrevista con EnergíaON, su presidente Horacio Marín confirmó que la compañía implementará desde abril una nueva segmentación de formatos en las estaciones de servicio, con foco en calidad, innovación y alianzas estratégicas.

El cambio impactará en las distintas estaciones distribuidas en todo el país y se basará en tres niveles principales: YPF Black, YPF Premium y RefiPlus, además de dos nichos complementarios vinculados a estaciones móviles y servicios para transporte pesado.

“Estamos haciendo tres tipos de estaciones y dos nichos. Queremos que cada una responda de forma precisa a la demanda de los clientes”, explicó Marín al detallar la estrategia.

El anuncio más llamativo es la creación del formato YPF Black, orientado al segmento premium y con fuerte apuesta a la gastronomía. Marín reveló que el desarrollo culinario estará a cargo de Mauro Colagreco, reconocido mundialmente por su restaurante en Francia, distinguido con tres estrellas Michelin y elegido el mejor del mundo en 2019.

«Es el primer latinoamericano en alcanzar este hito gastronómico en Francia. Y vamos a cambiar las hamburguesas de YPF por mucha más calidad, porque él tiene una que se llama “carne”, que es de alta calidad. Estamos yendo a más calidad para que ustedes vayan a YPF», sostuvo Marín.

La propuesta apunta a elevar el estándar gastronómico en estaciones de alto tránsito, incorporando hamburguesas y comidas de alta calidad diseñadas por el chef. “Cuando vas a una Black, podés comer como en un restaurante, pero más barato y con comida de alta calidad. Estamos yendo a más calidad para que la gente elija venir a YPF”, afirmó el ejecutivo.

Las YPF Black serán estaciones premium en zonas de alto tránsito, con gastronomía de autor y marcas de alto valor para una experiencia integral de consumo y servicios exclusivos. En lo que refiere a las YPF Premium, se proyecta una evolución de las tiendas actuales, una mejora del estándar de calidad en productos y atención con foco en la experiencia del cliente. Mientras que las YPF Refi Plus Energía Argentina, apuntan a un modelo eficiente y competitivo en precio, un mayor autoservicio y logística optimizada para una adaptación a características regionales y un menor tránsito.

La iniciativa se complementará con alianzas con marcas líderes en distintos rubros, lo que incluiría cadenas gastronómicas, retail y servicios. Según Marín, la redefinición busca generar reconocimiento inmediato del cliente: “Queremos que la gente vea una Black y sepa de memoria qué experiencia va a tener”.

Además del rediseño comercial, YPF trabaja en dos nichos específicos. El primero es el desarrollo de estaciones móviles para localidades pequeñas donde el acceso al combustible implica largos desplazamientos. El segundo es la creación de estaciones orientadas al transporte pesado, con servicios de descanso, higiene y operación permanente.

El primer proyecto de este tipo se iniciará en Vaca Muerta, con una estación que funcionará las 24 horas y ofrecerá infraestructura para camioneros y trabajadores del sector energético. “Tenemos que elegir entre costo fijo y servicio, y yo priorizo el servicio a la gente”, sostuvo Marín. Según adelanto, la primera de estas estaciones se inagurará a mediados de abril en Buenos Aires.

Tiendas Full como motor de crecimiento

La estrategia se apoya en el fuerte crecimiento del negocio de conveniencia dentro de la compañía. Marín destacó incrementos interanuales del 20% en café, 17% en hamburguesas y 16% en alfajores, indicadores que consolidan a las tiendas como una unidad clave de ingresos.

En paralelo, la petrolera negocia acuerdos con cadenas de retail y servicios para ampliar la oferta en estaciones, incluyendo farmacias, supermercados y locales autónomos en zonas remotas. La redefinición de la red refleja un cambio conceptual: la estación deja de ser un punto exclusivo de carga de combustible para convertirse en un centro multifuncional que combina gastronomía, retail, servicios digitales y logística.

Con el desembarco de un chef tres estrellas Michelin y la segmentación de formatos, YPF busca posicionarse no solo como líder energético sino también como referente en consumo cotidiano y experiencia de cliente en ruta.