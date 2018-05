Las puertas del cine de Neuquén se abrieron por la inclusión

“Don’t go breaking my heart” es una pegadiza canción de 1976 que obliga a mover las caderas, aún las más oxidadas. “No vayas a romper mi corazón”, pide Elton John, su autor e intérprete. El tema forma parte de la banda de sonido de la película animada “Sherlock Gnomes”, que cuenta la historia de Gnomeo y Julieta, quienes recurren al mítico detective para que investigue la misteriosa desaparición de gnomos de los jardines de Londres. La cinta se proyectó por primera vez en el año en el Cine Teatro Español de Neuquén, en una función comercial acondicionada para personas del espectro autista. ¿En qué consiste esta adecuación? En la sala el volumen está un poco más bajo, las puertas quedan abiertas durante toda la película y las dos últimas hileras de luces permanecen encendidas. Además hay pictogramas, que son valiosas herramientas de comunicación, distribuidos en todo el complejo. “Los pictogramas son como sus anticipadores, sus guías. Acuérdense que el lenguaje, la intención comunicativa, puede ser de diferente forma. Hay niños o personas, adultos con autismo, que no logran la verbalidad. Eso no significa que no se puedan comunicar y los pictogramas les indican qué va a venir, cómo seguir. Cada uno tiene su significado, si lo van leyendo y le prestan atención es una anticipación y les dicen qué hacer. Eso los tranquiliza, saben qué hacer, no los sorprende”, explicó Rita, mamá de Santi, uno de los niños que asistió a la función del domingo pasado. Ella integra Lazos Azules, la asociación civil que trabaja en la inclusión de personas con autismo en la región. El ciclo denominado "Cine de Puertas Abiertas" está impulsado por la organización junto a la fundación del Banco Provincia de Neuquén. La propuesta se repetirá al menos una vez al mes. La función no es exclusiva para personas con autismo. Gustavo Cartier, miembros de la fundación, hizo hincapié en que es "abierta a la comunidad". "Este es el sentido que tenemos que tener: que toda la familia pueda venir con sus hijos y este ciclo no imposibilita a que todos podamos disfrutar. Al contrario, es un ciclo donde atendemos a la singularidad de cada uno, pero sin dejar afuera a nadie. El personal de sala está capacitado, la idea es que los chicos puedan caminar, correr, estamos preparados para eso. Los pictogramas ayudan a que la persona tenga autonomía para tomar decisiones", aseguró Cartier. Cyntia Tobares, mamá de Lucas y presidenta de Lazos Azules, enfatizó en que recorrieron un largo trayecto hasta lograrlo. "La primera función que hicimos el año pasado fue sólo para familias con autismo, que no sé si éramos treinta. Era una película vieja, que se pidió al cine que por favor la pasara, porque sabemos que a los chicos que iban a venir les gustaba mucho esa película. La segunda ya se abrió un poquito más y se fue trabajando así. En cada encuentro tratábamos de que verdaderamente sea inclusiva, no queríamos segregar a las familias con autismo. Fue todo un ejercicio de decir: vengan porque el cine tiene los ajustes, pero vengan porque también es para todos", relató. Acciones en la región Señaló que la organización reúne a 110 familias no sólo de la capital, sino también de Cinco Saltos y hasta Fernández Oro. En cuanto a la cantidad de personas con autismo que hay en la zona, afirmó que “hasta hace poquito hablábamos de 1 en 68 chicos y las nuevas estadísticas a nivel mundial nos están arrojando 1 de cada 59 chicos. Hablando acá en la región con las personas que hacen los diagnósticos sabemos que andamos más o menos en esos números”, sostuvo. Agregó: “El tema está en que por ahí en el interior es mas difícil tener el certificado de discapacidad, entonces tampoco podemos regirnos por cuántos certificados hay emitidos, la realidad de nuestra provincia varía de región en región”. Rita indicó que a su hijo le detectaron trastorno del espectro autista (TEA) al año y diez meses. Hoy tiene tres. “El proceso fue largo, abrumador. Primero muy abrumador, y después es un niño como cualquier otro, que tiene sus particularidades. Luchando porque se lo integre, se lo reconozca como un niño, como una persona, porque él antes que autista es una persona que tiene autismo, primero es persona”, manifestó. Planteó que: "Hay que poner la mirada en los espacios abiertos. Siempre lo más importante, o lo que me parece que hay que modificar es la parte auditiva, no hay una conciencia de lo que realmente es la contaminación sonora, la contaminación visual. A ellos hay muchas cosas que los van alterando y más que nada la toma de conciencia de las personas y el respeto. Imaginate que si a los chicos vos vas y les pones destellos de luces, niños sin ninguna dificultad se alteran, ellos más todavía". Para Rita formar parte de la organización ha sido importante: "Fue una gran ayuda, fue un gran apoyo el saber que a otro papá también le está pasando eso, y te da un consejo o te levanta el ánimo, cuando a veces hay un retroceso. Cuando te sentís atrapado y saber que a otro papá le pasa lo mismo es un apoyo. Si hablamos de autismo la gente conoce, si la gente conoce, toma conciencia, y muchas de estas cosas ni siquiera van a ser necesarias". Si hablamos de autismo la gente conoce, si la gente conoce, toma conciencia, y muchas de estas cosas ni siquiera van a ser necesarias”.

¿Cuál es la función

del pictograma?

Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un objeto, una figura, un concepto. En el caso de las personas con trastornos del espectro autista (TEA) se usa como una herramienta de comunicación que les permite orientarse e informarse en determinado contexto.

En la boletería, los pictogramas indican: “Yo elijo la película y el asiento, pago la entrada”. En el hall la cartelería dice: “Yo vine al cine. Ahora espero el inicio de la película”. En la sala, se informa: “Me siento contento, hago silencio y miro la película”; “No grito, no corro, estoy bien, si me asusto pido ayuda y me ayudarán”.

Lazos Azules es la organización sin fines de lucro de la región que concentra sus actividades en la inclusión de las personas con TEA. Para

más información se puede consultar en su página de Facebook: Lazos Azules Asociación Civil.

“Esta iniciativa está buena, cuanto más se hable de autismo más gente lo va a conocer y entonces mejor va a ser la integración”,

dijo Rita, integrante de la organización Lazos Azules de Neuquén.

En números

121

espectadores asistieron a la función del domingo pasado en el Cine Teatro Español que tiene 677 butacas.

