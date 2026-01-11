Histórica doble victoria de los hermanos Benavides en el Dakar

El Rally Dakar vivió este domingo una jornada histórica. Los hermanos salteños Luciano y Kevin Benavides se impusieron en sus respectivas categorías durante la séptima etapa de la competencia más exigente del mundo, un hecho inédito en la historia del Dakar.

La etapa consistió en un extenso recorrido de 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi ad-Dawasir, de los cuales 459 fueron cronometrados. Luciano Benavides se quedó con la victoria en motos, con un tiempo de 4:00:56, y aventajó por 4m47s a su compañero de KTM, Edgar Canet. De esta manera, el salteño se mantiene tercero en la clasificación general, a seis días del final, a solo 4m40s del australiano Daniel Sanders, actual líder. El segundo puesto en la general pertenece al estadounidense Ricky Brabec.

En tanto, Kevin Benavides, su hermano mayor, conquistó junto al sanjuanino Lisandro Sisterna su primera victoria sobre cuatro ruedas, en su debut oficial en la categoría Challenger. El campeón del Dakar en motos en 2021 y 2023, que se retiró del motociclismo para dar el salto a los autos, registró un tiempo de 4:22:57 y marcha 13° en la clasificación general.

Luego de la hazaña histórica que completaron los hermanos salteños, Franco Colapinto los felicitó en su publicación de Instagram: «Que bestias ustedes dos!!!! no cualquier familia mete doble P1, lindos genes les tocaron«, comentó.

Los resultados de Santiago Rostan y de todos los argentinos

En la categoría Rally 2 de motos, el neuquino Santiago Rostan, de 30 años, finalizó 28° en la séptima etapay se mantiene 25° en la general. Este domingo marcó un tiempo de 5:00:55, en una jornada muy exigente. Por su parte, el riocuartense Leonardo Cola fue 42° y avanzó hasta el puesto 37° en la acumulada.

«Mi carrera viene siendo redonda, lejos es mi mejor Dakar. A través de las posiciones uno se mide y venimos increíble, avanzando día tras día y manteniéndonos, queriendo lograr el objetivo de estar en la posición veinte en la general, que para mí es muchísimo», comentó Rostan tras la carrera de hoy, en diálogo con Campeones.

En autos, además del triunfo de Kevin Benavides, fue un gran día para los argentinos. Nicolás Cavigliasso finalizó tercero, Fernando Acosta sexto, David Zille octavo, Augusto Sanz décimo, y el único fuera del top 10 fue Bruno Jacomy.

Con estos resultados, Cavigliasso ocupa el segundo puesto en la general, a 2m48s del español Pau Navarro. Zille marcha quinto y Sanz sexto, mientras queKevin Benavides escaló hasta la 13ª posición y Acosta se ubica 23°.

Por último, en la categoría Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli se quedó con la victoria en la etapa 7, mientras que Manuel Andújar finalizó 11°. En la general, Andújar se ubica séptimo y González Ferioli noveno.