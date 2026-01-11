Tragedia en Ruta 151: confirmaron las identidades de la pareja que murió en el brutal choque

Un trágico accidente tuvo lugar en el ingreso a Cinco Saltos este domingo. Dos vehículos protagonizaron un choque semifrontal y dos personas murieron producto del impacto. Según confirmaron, sus familiares eran una pareja.

El siniestro ocurrió cerca de las 5.30 en la zona de la facultad de Ciencias Agrarias. Los protagonistas fueron una Toyota Hillux y un Chevrolet Corsa.

«Que dios los reciba en su santa gloria, por siempre en nuestros corazones», indicaron familiares para despedirse de la pareja que fue víctima del fatal choque. Sus nombres eran Braian Ezequiel Vera y Daniza Amadís Ávila.

Qué se sabe del brutal choque en Ruta 151

Las dos víctimas fatales circulaban en el Chevrolet Corsa color rojo y murieron en el acto. Mientras que el conductor de la Hilux resultó con algunas heridas leves.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre las identidades de los fallecidos, pero sí se pudo conocer que eran un hombre y una mujer. La justicia se encuentra investigando la dinámica del accidente para establecer qué factores provocaron esta nueva tragedia sobre la Ruta 151.

Según las primeras informaciones, el Corsa habría invado el carril contrario, ocasionando el choque frontal.