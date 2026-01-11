Donald Trump lanza una advertencia a Cuba tras la captura de Maduro: «No habrá más petróleo ni dinero, lleguen a un acuerdo»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social Truth para lanzar una advertencia definitiva al gobierno de Cuba. En su mensaje, el mandatario confirmó que Venezuela ya no enviará más petróleo ni dinero a la isla, sentenciando que la histórica dependencia energética entre ambas naciones ha llegado a su fin tras la captura de Nicolás Maduro.

En su publicación, Trump explicó que durante décadas Cuba «sobrevivió» gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, la isla proporcionaba servicios de seguridad para sostener a los mandatarios venezolanos. «¡Pero ya no más!», escribió el presidente, señalando que la estructura que mantenía ese intercambio quedó desarticulada tras las recientes acciones militares estadounidenses.

El mandatario fue tajante al afirmar que Venezuela ya no requiere de lo que llamó la «protección de matones y extorsionadores» que, según sus palabras, mantuvieron secuestrado al país. Con la caída del mando anterior, Trump dejó claro que el flujo de recursos energéticos hacia el Caribe se detendrá por completo bajo la nueva supervisión norteamericana.

Venezuela bajo la protección de Estados Unidos:

Uno de los puntos centrales del posteo fue la nueva realidad militar de la región. Trump destacó que Venezuela ahora cuenta con la protección de los Estados Unidos y de su ejército, al que calificó como el más poderoso del mundo. Este cambio de mando implica que el petróleo venezolano será utilizado para la reconstrucción interna y no para el sostenimiento del sistema cubano.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”, enfatizó el presidente en letras mayúsculas. Con este movimiento, la Casa Blanca busca utilizar la asfixia energética para forzar al gobierno cubano a sentarse en la mesa de negociaciones, sugiriendo que deben llegar a un acuerdo antes de que su situación interna se vuelva irreversible.