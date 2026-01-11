Incendio en Puerto Patriada: ráfagas de casi 60 km/h y esperanza ante posibles lluvias a El Hoyo y Epuyén

El operativo de combate del incendio forestal en Puerto Patriada y la zona de El Hoyo enfrenta este domingo 11 de enero un escenario de extrema inestabilidad. Tras una jornada de sábado marcada por el salto del fuego sobre la Ruta Nacional N° 40, los equipos de emergencia dependen ahora de un pronóstico que presenta una doble cara: el alivio de las lluvias y el peligro de los vientos intensos.

Pronóstico para Epuyén y El Hoyo: viento extremo antes del agua

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la franja horaria más complicada para el incendio se desarrollará durante la tarde y la noche.

Se esperan velocidades constantes de entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar niveles de entre los 42 y 59 km/h. Este factor es el que más preocupa al comando de incidentes, ya que puede generar reactivaciones violentas en los focos que aún permanecen activos.

En contraposición, existe una probabilidad de lluvia de entre el 40% y 70%. Se espera que sean precipitaciones persistentes sobre la localidad y sus alrededores hacia el final del día. La máxima será de 20°C con una mínima de 13°C, bajo un cielo predominantemente nublado que limitará la visibilidad aérea.

Estado del operativo y recursos terrestres en Puerto Patriada

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que la superficie afectada se mantiene en 11.970 hectáreas estimadas. El esfuerzo actual se concentra en el resguardo de infraestructura crítica como la Usina y la Escuela de El Coihue.

Para enfrentar la contingencia climática, se han sumado refuerzos estratégicos: