Murió un joven ciclista tras ser atropellado por un Ford Ka sobre Avenida Mosconi de Neuquén

Este domingo inició con un fatal accidente en Neuquén. Un joven que circulaba en bicicleta fue atropellado por un Ford Ka sobre la Avenida Mosconi. Según confirmaron desde la Policía a Diario RÍO NEGRO, el joven de entre 17 y 20 años murió en el acto.

Tras el accidente, se realizaron las pericias de rigor y el «conductor del Ford Ka fue demorado», indicaron.

En detalle, el Coordinador Operativo de la dirección de tránsito de Neuquén, comisario Pablo Encima, explicó a este medio que el choque ocurrió «entre las 9.20 y las 9.30 de este domingo en Avenida Mosconi y O’Connor».

Allí, un joven ciclista, de entre 17 y 20 años, intentaba cruzar la ruta cuando «un Ford Ka que iba al centro de Neuquén lo chocó». De inmediato se solicitó la asistencia del personal policial y de salud. «Allí se constató que se encontraba sin vida», explicó. Aseguró que el conductor fue sometido a las pruebas de alcoholemia y dio negativo.

Tras las pericias de rigor, se solicitó la intervención de la fiscal de homicidio, Lucrecia Solá, y «se demoró al conductor»

Tragedia en Ruta 151 | Dos muertos tras un brutal choque frontal en Cinco Saltos: eran un hombre y una mujer

El inicio del domingo se vivió de forma trágica en el Alto Valle. Un accidente fatal en uno de los ingresos a Cinco Saltos dejó como saldo dos víctimas fatales.

Según detallaron confirmaron desde la Policía a este medio, el accidente ocurrió cerca de las 5.30 en la zona de la facultad de Ciencias Agrarias. Los protagonistas fueron una Toyota Hillux y un Chevrolet Corsa.

«Que dios los reciba en su santa gloria, por siempre en nuestros corazones», indicaron familiares para despedirse de la pareja que fue víctima del fatal choque. Sus nombres eran Braian Ezequiel Vera y Daniza Amadís Ávila.