Los grises en los controles de drogas que se realizan a conductores en Neuquén

Al ser consultado por la efectividad de test, el funcionario dijo que no tiene margen de error, solo mide presencia o ausencia de sustancias. Por otro lado sostuvo que en caso de que un conductor se oponga al control “la Ley Nacional de Tránsito y el código de faltas ampara a los inspectores a la presunción positiva , entonces se retira la licencia y se retira el vehículo”. No aclaró sobre que narcótico se presumiría el consumo .

Controles en marcha

En el primer control, realizado el 16 de junio, sólo se detectó un caso de consumo de marihuana.

El segundo fue una semana más tarde y volvió ocurrir lo mismo. En este caso el conductor y uno de sus acompañantes resultaron positivo por cannabis y el restante por cocaína. Como no había otra persona que pudiera hacerse cargo, el automóvil se retuvo por 72 horas.

En ambos casos las personas inspeccionadas dieron su consentimiento para que Gendarmería revisara el auto y no se encontró sustancias ilícitas en el interior de los vehículos. Una situación a la que podrían negarse.

“Si Gendarmería encontraba estupefacientes debía iniciar las actuaciones que correspondan por tenencia. Nosotros sólo tuvimos situaciones de consumo en un control vehicular, lo que involucró una acción administrativa que fue derivada al Tribunal de Faltas”, sostuvo Churrarín.

Aseguró que “el juez de Faltas no determina una sentencia distinta si el auto es secuestrado o no, tiene que ver más con la reincidencia o el historial de faltas en el tránsito para el infractor”.

Todavía no hay multas

Por su parte el titular del juzgado de faltas N°1 de Neuquén, Federico Hauck, indicó que hasta el momento “no nos han llegado multas porque han sido infracciones por drogas no permitidas. Hay drogas legales e ilegales, las ilegales van directamente al juzgado federal y la legales van al Juzgado de Faltas, pero hasta el momento no se han detectado”.

Los dispositivos detectaron la presencia de marihuana y cocaína, que son ilegales, y anfetaminas, meta anfetaminas, derivados del opio y metadona, que pueden ser recetadas por un médico.

En el caso de las legales, informó que “como aún no hay casos no hemos definido criterios, en la medida que tengamos alguna infracción la analizaremos. La dificultad radica en que no son métodos cuantitativos como el control de alcoholemia: no determina cantidad ingerida”.

Problemas para coordinar

Cuando se lanzaron los controles se indicó que la modalidad sería similar al alcoholemia, con puestos fijos o de manera aleatoria en la ciudad. Pero es difícil de concretar porque los inspectores municipales dependen de Gendarmería Nacional para realizar los test y el último fin de semana, por ejemplo, se solicitó cobertura pero no pudo ser posible porque la fuerza de seguridad debía realizar otros operativos.