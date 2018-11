Mapuches ganaron una disputa por tierras y hoy protestarán en el consulado

El asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca durante un allanamiento a la comunidad Temucuicui, ubicada en la región de La Araucanía chilena, será el motor de una protesta organizada en el consulado que tiene dicho país en Neuquén. Esta mañana, la Confederación Mapuche entregará un documento de repudio a lo ocurrido, condenando a la política de represión y muerte que el Estado Chileno aplica como respuesta a la deuda histórica que tienen” con sus comunidades. Para la organización, lo ocurrido es parte de la política del presidente Sebastián Piñeira, que involucra grupos antiterroristas organizados para matar. El procedimiento en el que murió el joven se produjo ayer, cuando unos 200 carabineros ingresaron al territorio de la comunidad en busca de unos autos robados. Según una autoridad del pueblo mapuche, Jorge Huenchullan, los uniformados dispararon a mansalva a varias personas con ráfagas de impactos que sobrevolaban el lugar. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas Catrillanca, quien falleció en un centro de salud. Además de la protesta de hoy, la Confederación también informó que Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el pedido del intendente Horacio Quiroga de continuar con la causa por usurpación de un predio de unas 50 hectáreas de la zona de la meseta contra las comunidades Newen Mapu y Puel Pvjv. Te puede interesar | La Justicia no avanzará contra una comunidad mapuche de Neuquén La medida impulsada por el Municipio respondió a la desestimación de la denuncia por parte de la fiscalía, afirmaron. Jorge Nahuel, werken de la Confederación, explicó que el terreno fue otorgado por el exintendente, Martín Farizano, en 2011, por lo uqe no hay delito. “En un fallo por mayoría (dos a uno), el Tribunal de Impugnación no admitió la pretensión de Quiroga aduciendo en primer lugar que el Estado Municipal no es cualquier víctima y que, el Estado además, ya se encuentra representado por el Ministerio Público Fiscal. De lo contrario estaríamos ante una “doble representación ESQUIZOFRÉNICA Y CONTRADICTORIA”, resaltaron desde la organización mapuche.

¿Cómo murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel?

La Confederación es una de las organizadoras de la charla que se realizará esta tarde sobre “Violencia institucional contra el pueblo mapuche” en la Universidad del Comahue, enfocada en el análisis criminalístico de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La disertación estará a cargo de los peritos criminalistícos Enrique y Eduardo Prueger, junto al periodista Marcelo Castro y Jorge Nahuel.

Desde la organización explicaron que el análisis de las muertes de ambos jóvenes es necesario debido al contexto de persecución policial en el que se encontraban al momento de su muerte, por disputas territoriales con el pueblo mapuche.

Rafael Nahuel murió producto de un disparo cuando un grupo comando de la Prefectura Naval ingresó al predio de Villa Mascardi. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto en el Pu Lof de Cushamen, su cuerpo fue encontrado 76 días después en el río Chubut.

En este último caso, Enrique Prueger indicó que realizaron un análisis de la autopsia y que encontraron múltiples errores, algunos incluso superficiales. Los métodos que se utilizan para definir la fecha de muerte es tomar la temperatura promedio del lugar dónde se encuentra el cuerpo, en este caso el río. “Pero los forenses no tomaron la temperatura promedio, tomaron la temperatura mínima que les da data de más de 60 días de inmersión del cuerpo” manifestó.

Otro dato clave es que no coinciden las diatomeas de médula con las diatomeas del corazón. Las diatomeas son las herramientas de diagnóstico de rutina en casos de muerte por inmersión, se basa en las modificaciones que se producen por el ingreso de líquidos en el torrente circulatorio. La contraposición de las diatomeas arrojan tres hipótesis: que Santiago no se ahogó. La otra es que si se ahogó pero en otro lugar y la última hipótesis es que no se ahogó, sino que llegó muerto al lugar del hallazgo del cuerpo. “Otro análisis de la autopsia arroja que las diatomeas no llegaron a la médula porque murió de frío, pero el sufrimiento lo tiene hasta la altura de las rodillas. ¿Entonces cómo se va a morir de frío si el agua no le llegó al pecho?” indicó el perito.

Otra incongruencia fue el análisis del polen que se solicitó desde el cuerpo forense. La palinóloga informó que el polen no resiste en las prendas más de 20 a 30 días, sin embargo cuando encontraron el cuerpo de Santiago, en sus ropas tenía polen.

