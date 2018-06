Paro nacional: uno a uno, los servicios y gremios que adhieren en Neuquén

El paro general convocado por la CGT se sentirá con fuerza en Neuquén y sus alrededores no sólo por el alto acatamiento y la cantidad de gremios y servicios que se verán afectados sino también por la cantidad de cortes de rutas y calles, además de movilizaciones, que se realizarán.

Te puede interesar Paro nacional: cortan la Ruta 7 en Neuquén y Centenario

Transporte de pasajeros:

Por la adhesión de la UTA, los colectivos no funciona desde las 0 del lunes hasta las 0 del martes.

La presencia de taxis será casi nula. El titular del Sindicato de Peones de Taxi, Eduardo Lira, detalló que adhieren al paro, sin movilización. En ese sentido, Darío Grassi de Propietarios de Taxi, expresó que “la asociación resolvió que es optativo, el que quiera trabajar lo puede hacer, pero los que trabajen tienen que tener cuidado con otros gremios”.

Tampoco estarán operativos a lo largo del día los vuelos desde y hacia el aeropuerto local.

Camioneros:

Por las medidas de fuerza la recolección de basura dejo de funcionar a las 21 de este domingo y no habrá servicio durante todo el lunes. Así lo aseguró el secretario general del Sindicato de Camioneros de Neuquén, Carlos Roja. “Nosotros paramos, pero no movilizamos, vamos a hacer un paro total de todas las actividades”.

Comercios y supermercados:

La mayoría de los comercios no abren sus puertas. El secretario gremial de Empleados de Comercio Ramón Fernández sostuvo que “estimamos entre un 80% y 90% la adhesión, si bien los locales no van a cerrar, desde el sindicato creemos que no van a poder operar”. Los que se adhieran no se les descontará el día, ni presentismo. “Vamos a marchar a las 10 de la mañana al Concejo Deliberante”, dijo.

No se cobra el estacionamiento medido pues sus trabajadores son afiliados al gremio mercantil.

Te puede interesar El paro nacional dejará a la región sin servicios fundamentales

Petroleros:

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado resolvió adherir al paro de actividades. Informó que la suspensión de actividades comenzó a las 20 de ayer y concluye hoy a la misma hora. Aseguraron que no habrá afectación a la producción.

Bancos:

No abren sus puertas ni reponen el dinero en los cajeros automáticos.

Profesionales de la Salud:

El sindicato de profesionales de la salud de Neuquén se adhirió al paro reclamando, también, “respeto a la libertad y democracia sindical en las negociaciones que deban ser colectivas para salvar este modelo de salud pública.”

Más información: Quiroga le descontará el día a los municipales que hagan paro

Estatales:

La huelga se sentirá con fuerza. La dirigente de ATE, Paula López expresó que “a las 10 de la mañana concentramos en la sede del sindicato. Luego a las 11 nos vamos al monumento a San Martín donde vamos a concentrar con el resto de los sindicatos”.

En el caso de los docentes, Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN, dijo que “convocamos a las 11 de la mañana en el monumento al General San Martín junto con el resto de otras organizaciones y vamos a marchar”.

Cortes de ruta:

Los ex trabajadores de Maderas al Mundo (MAM) junto a ceramistas y partidos políticos de izquierda cortaron la Ruta 7 en el Parque Industrial, a la altura de la fábrica. A las 11.30 marcharán a la Ciudad Judicial.

La seccional Uocra de Centenario informó que a las 7 de la mañana se concentrarán a la altura del picadero, sobre la ruta 7, en donde montarán su protesta.