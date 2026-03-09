¿Sigue la lluvia en el Alto Valle? El pronóstico de una semana gris con humedad y máximas de 31ºC

El inicio de la segunda semana de marzo mantiene al Alto Valle bajo condiciones de marcada variabilidad climática.

Aunque el alerta naranja del domingo ya perdió vigencia, el ingreso de humedad y las altas temperaturas generarán ventanas de tormentas y chaparrones aislados que afectarán la rutina de Neuquén capital, Cipolletti y General Roca.

Este lunes 9 de marzo, la jornada arranca con una máxima de 27°C y cielo mayormente cubierto. Sin embargo, el momento de mayor atención será la noche, donde la probabilidad de lluvia se ubica entre el 10% y 40%, acompañada de ráfagas leves del sector sudoeste.

Cronograma semanal: calor en ascenso y nuevas tormentas

La semana mostrará un «serrucho» térmico con el miércoles como el día más sofocante: