¿Sigue la lluvia en el Alto Valle? El pronóstico de una semana gris con humedad y máximas de 31ºC
Tras el temporal del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la inestabilidad seguirá presente en Neuquén y Río Negro. Se esperan lluvias aisladas, un ascenso térmico que tocará los 31°C y ráfagas moderadas para los próximos días.
El inicio de la segunda semana de marzo mantiene al Alto Valle bajo condiciones de marcada variabilidad climática.
Aunque el alerta naranja del domingo ya perdió vigencia, el ingreso de humedad y las altas temperaturas generarán ventanas de tormentas y chaparrones aislados que afectarán la rutina de Neuquén capital, Cipolletti y General Roca.
Este lunes 9 de marzo, la jornada arranca con una máxima de 27°C y cielo mayormente cubierto. Sin embargo, el momento de mayor atención será la noche, donde la probabilidad de lluvia se ubica entre el 10% y 40%, acompañada de ráfagas leves del sector sudoeste.
Cronograma semanal: calor en ascenso y nuevas tormentas
La semana mostrará un «serrucho» térmico con el miércoles como el día más sofocante:
- Martes 10: el termómetro vuelve a subir y alcanzará los 30°C. Hacia el final del día, el cielo se presentará parcialmente nublado y crecen las chances de tormentas aisladas durante la noche.
- Miércoles 11: el pico de calor. Será el día más caluroso de la semana con una máxima de 31°C. El viento del sector oeste cobrará fuerza (hasta 31 km/h) y la sensación térmica será elevada, especialmente durante la tarde.
- Jueves 12 y Viernes 13: se espera un leve respiro térmico con máximas de 29°C y 27°C. El cielo continuará mayormente nublado, manteniendo esa sensación de «humedad pesada» típica de la post-tormenta en la región.
