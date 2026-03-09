24 de Marzo: actividades en Neuquén por los 50 años del golpe cívico militar

La marcha de las Madres de Plaza de Mayo por los 50 años del golpe civico militar será la principal actividad en Neuquén para este 24 de marzo, madrugada en la que se produjo la toma del gobierno por las armas en 1976; en tanto varias de las actividades de Memoria se llevarán a cabo esta semana en Neuquén capital.

La Casa de las Leyes inició el cronograma de actividades con una intervención artística de Agustina Abolio «Pañuelos para la Memoria«, mientras que el sábado por la tarde, 17 retratos de hijos e hijas de detenidos – desaparecidos se mostraron en una intervención del colectivo audiovisual «Son Miradas».

Esta semana contará con actividades de los Hijos e Hijas de desaparecidos en el Alto Valle, que se desarrollará el miércoles 11 en las baldozas de la Memoria, en el Parque Central, sobre calle Independencia, a la altura de la diagonal 25 de Mayo y Córdoba.

La Muestra «Imagen y Memoria, retratos para no olvidar» estará colgada hasta el 30 en el Centro Cultural Alberdi

El acto de HIJES se desarrollará a las 11,30; mientras que también la APDH Neuquén tiene previsto la colocacion de baldozas reivindicativas de Alicia Pifarré y Aníbal Martínez Durán, ambos desaparecidos.

El colectivo de Jóvenes por la Memoria organizó actividades de difusión para el martes 10 de marzo, en la segunda semana del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en AMUC, salón de audiencias federales en Avenida Argentina 1.680, con testimonios que comenzarán a las 9,00.

A 50 años del golpe, será la primera vez en medio siglo de marchas que las madres neuquinas de Plaza de Mayo no irán en la columna (tras su deceso), convocatoria que fue organizada por el grupo de apoyo a las Madres el 24 de marzo a las 19,30.

El acto oficial del gobierno provincial será a las 10 (también del 24) en el señalamiento de Sitios de Memoria, en Lastra y_Chaco.

Para el 13 de marzo a las 19,30 en Casa de las Leyes, se proyectará el documental “Camino de Regreso”, con la directora Violeta Arzamendia; mientras que luego se presentará “Raíces de la Resistencia”, de Fiona Vega, documentalista de ENERC. También el 13 a las 18 comenzará el ciclo de charlas en el Museo Histórico de la ciudad “Memorias del Sur, a 50 años del golpe”, con el historiador Pablo_Scatizza.

El viernes 20 a las 20.00 horas la subsecretaría de Derechos Humanos presentará un documental sobre el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad en Neuquén. Será en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue y contará, entre otros, con testimonios de las Madres de Plaza de Mayo y sobrevivientes que atestiguaron en las diferentes etapas del juicio contra los acusados por delitos de lesa humanidad en la región.