Pereyra le pide a Macri una “corrección” en las tarifas

El senador nacional Guillermo Pereyra (MPN) le pidió al presidente Mauricio Macri que “corrija” los cuadros tarifarios.

Inicialmente se interpretó que no acompañaría el proyecto aprobado ayer en diputados, pero luego lo dejó en claro: votará afirmativamente la iniciativa que busca congelar las tarifas de luz, agua y gas en el país. Aseguró que está preocupado por los aumentos “indiscriminados” y que no “respetan” la gradualidad ordenada por la Corte Suprema. “Con tarifazos no hay justicia social”, aseguró.

Te puede interesar: Media sanción para el freno a los aumentos en las tarifas

“Yo sigo insistiendo, el Congreso no tiene facultades para fijar las tarifas”, explicó el legislador en declaraciones radiales y agregó que “este es un tema que afecta a toda la sociedad argentina: el aumento de tarifas indiscriminado, sin respetar la gradualidad y todo esto que realmente lo está pagando todo el pueblo argentino”.

Planteó que “se tiene que tomar una decisión”. “Yo creo que el poder Ejecutivo, dentro de las facultades que tiene, tiene que hacer una corrección. No me puede insistir con estos tarifazos que afectan tanto a los argentinos”.

Finalmente criticó la política tarifaria del anterior gobierno y dijo que “tuvimos 12 años subsidiados y esto es lo que estamos pagando los platos rotos los argentinos, pero realmente es lamentable la forma en que se han aumentado las tarifas”.

Te puede interesar: Marcharon con velas para frenar el tarifazo

Su compañera de bancada, Lucila Crexell, dijo que aún no definió un voto a favor o en contra del proyecto, pero se mostró “dentro de la línea que cree que es potestad del Poder Ejecutivo fijar las tarifas”.

“Debería revisarse la gradualidad con la que se pretende recomponer el cuadro tarifario. Obviamente hay que hacer un análisis de cuáles son los efectos que está generando la forma con que se establecieron los aumentos”, señaló.

“Estoy analizando los efectos que pueda traer el proyecto en términos de acciones judiciales para que, a la larga, no sea más gravoso lo que plantea esta ley que poder armar ahora alguna corrección desde el Poder Ejecutivo para que no sea el impacto tan fuerte”, analizó la senadora.