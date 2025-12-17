En vivo | El Senado debate la reforma laboral: «Es una norma para solucionar problemas actuales», respondió el Gobierno a las críticas

El Senado abrió este miércoles el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La aspiración del oficialismo es darle un trámite veloz, ya que quiere votar esa iniciativa el viernes 26 de diciembre. «Se conserva los derechos esenciales de los trabajadores», afirmó el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Desde la oposición criticaron algunos puntos y el peronismo impugnó la conformación de las comisiones.

Reforma laboral: irán 15 expositores al Senado

Para aprobar en forma exprés los cambios en la legislación del mercado laboral y asociaciones sindicales, este miércoles a las 9 se constituyeron en forma separada las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, para luego a las 11 hacer el plenario para comenzar la ronda de consultas.

El primer orador fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero. «Que se fomente la contratación, no el estancamiento», sostuvo. También aseguró que «se tuvo en cuenta la visión de las pymes y las necesidades que se fueron recabando». Dijo que «da certeza en las relaciones».

«Es un proyecto de ley equilibrado», afirmó y remarcó que «se conserva los derechos esenciales de los trabajadores». Dijo que su objetivo es que haya «una transición de la informalidad a la formalidad».

«El índice de actividad crece más que el de empleo», expresó y marcó que eso muestra que es necesario rever las normas. «La irregularidad no está bien», dijo.

Sobre el artículo 66 «dijo que establecía intromisiones» y con los cambios «da poder de organización al empleador». «No hay detrimentos a los trabajadores», afirmó.

«Se necesitan normas para solucionar problemas actuales», dijo Cordero en respuesta a las críticas que hicieron algunos legisladores.

Después expuso Daniela Ramos, subsecretaría de Política Industrial, quien remarcó que la iniciativa favorecerá la creación de empleo.

También irán funcionarios del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, entre otros expositores.

Habrá un total de 15 expositores en dos días. De los 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.

Reforma laboral: las críticas al proyecto

Durante el debate, el senador Mariano Recalde criticó que es un proyecto de «flexibilización laboral» y una iniciativa que no buscó «tener consensos». Dijo que lejos de ser una modernización laboral, se incluyen «leyes viejas» y cuestionó el banco de horas y que «se fraccionan las vacaciones, se empeoran».

Fernando Rejal, senador por La Rioja (Convicción Federal) dijo que el camino es «del desarrollo» y marcó que «muchos puestos se perdieron por la apertura de importaciones». «Así como está la ley (del Gobierno) es inconducente para resolver los problemas laborales», sostuvo.

También fue cuestionado antes la iniciativa por el legislador Mayans. “Este proyecto nace torcido de entrada«, aseguró. También criticó en la previa del debate que no hubo ninguna sesión en la Cámara alta que solicitara la conformación de las comisiones.

Reforma laboral: se conformaron las comisiones en el Senado

La apertura del debate de la reforma laboral se realizó luego de la reunión realizada el martes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloques, y en cuyo transcurso se estableció la conformación de comisiones para debatir, en forma simultánea, la reforma laboral y la ley de glaciares.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó que este miércoles por la mañana quedarían conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda, de Minería y de Ambiente y de Desarrollo Sustentable.

El objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones.

Senado también debatirá la ley de glaciares

El Senado también conformará las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Desarrollo y Ambiente Sustentable que abrirán el debate sobre la ley de glaciares, cuyo tratamiento era un reclamo de las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

La iniciativa modifica la ley de glaciares, y le otorga la potestad a las provincias para analizar los emprendimientos mineros.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae