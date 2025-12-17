Dólar oficial y blue hoy 17 de diciembre 2025: cotizaciones y análisis del mercado

Este miércoles 17 de diciembre 2025, el mercado cambiario abre con la atención puesta en la cotización de los dólares, en una semana clave marcada por el cobro del aguinaldo y la demanda por vacaciones. Por su parte, el Banco Central (BCRA) continúa con su estrategia de microdevaluación (crawling peg) para sostener las reservas.

En este contexto, el dólar oficial abre este miércoles 17 de diciembre 2025 en:

$1.480 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.500 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia en:

$1.490 para la venta.

Dólares financieros.

En el circuito bursátil, los dólares financieros se consolidan como la vía legal elegida para la dolarización de carteras en este cierre de año 2025. La estabilidad de estos tipos de cambio, MEP y CCL, depende en gran medida de la intervención oficial a través del mercado de bonos (AL30 y GD30) y del ritmo de liquidación de exportaciones cerealeras que ingresan a las reservas.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 17 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 17 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1485 Banco Nación 1430 1480 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1430 1480 Banco Supervielle 1436 1476 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1430 1490 Banco Hipotecario 1420 1480 Banco Santander 1430 1480 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1420 1490 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1420 1490

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 17 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 17 de diciembre 2025:

$1.420 para la compra .

. $1.490 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 17 de diciembre 2025

Miércoles 17 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1480 1500

Los dólares financieros operan este miércoles 17 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.504,30

Dólar CCL:

Apertura: $1.534,01

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 17 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.924 en diciembre 2025.

Inflación, Riesgo País y reservas: las variables que mira el mercado

El comportamiento del dólar no es aislado. Esta semana, el mercado opera con el dato «fresco» del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que según informó el INDEC se ubicó en el 2,5%, una cifra que consolida la desaceleración inflacionaria pero mantiene la presión sobre el poder adquisitivo en pleno mes de gastos festivos.

En el plano financiero, el clima es optimista: el Riesgo País medido por el JP Morgan perforó el piso de los 600 puntos básicos, ubicándose en 561 unidades, un nivel récord para la gestión actual que favorece la cotización de los bonos soberanos.

Mientras tanto, el Banco Central ratificó su esquema de bandas cambiarias para esta etapa de transición, fijando un techo de referencia cercano a los $1.519 en el mercado mayorista, buscando previsibilidad para importadores y exportadores mientras negocia nuevas metas de acumulación de reservas con el FMI.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: