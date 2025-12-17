Gritos y cruces en el Senado en la previa del debate por la reforma laboral: «Este proyecto nace torcido de entrada»

José Mayans: "Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, va derecho al Poder Judicial".

El Senado de la Nación se convirtió este miércoles en el escenario de una batalla política a cielo abierto. El inicio del tratamiento del proyecto de reforma laboral quedó marcado por un clima de alta tensión, gritos y amenazas de judicialización, luego de que el oficialismo decidiera avanzar con la conformación de las comisiones sin el consenso del bloque opositor.

El punto de quiebre fue la designación de la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, al frente de la comisión de Trabajo y Previsión Social. El jefe del bloque peronista, José Mayans, estalló contra el procedimiento, denunciando que se violaron el reglamento y la Constitución al no existir una sesión previa que habilitara el trámite.

«Nace torcido»: la impugnación del PJ

«Este proyecto nace torcido de entrada. Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, va derecho al Poder Judicial», lanzó Mayans en medio del tumulto, acusando al oficialismo de incompetencia y arbitrariedad.

A la postura de ruptura se sumó el senador rionegrino Martín Soria, quien endureció el discurso y adelantó que el bloque vaciará el debate bajo estas condiciones. «No vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria. Que todos los argentinos tomen nota: no vamos a estar formando parte de esta convocatoria que es totalmente ilegal», sentenció el exministro de Justicia.

El exabrupto del final

Lejos de buscar calmar las aguas, Patricia Bullrich ignoró los reclamos de nulidad y ordenó avanzar con el trámite. «Simplemente, proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión«, respondió tajante la senadora oficialista.

El momento de mayor tensión llegó al cierre, cuando Bullrich convocó a iniciar el debate de la ley inmediatamente, a las 11 de la mañana. Fue allí cuando Mayans, visiblemente alterado y gesticulando al lado de la presidenta de la comisión, soltó un grito que resonó en el salón: «¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!».

Sin acusar recibo del insulto, Bullrich dio por cerrada la reunión y ratificó el inicio del tratamiento, dejando un escenario de fractura expuesta para lo que promete ser un debate caliente en la Cámara Alta.