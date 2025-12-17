Cristian Medina, el ex Boca que suena en River: ¿efecto Borja, humo o realidad?

Estudiantes de La Plata vive horas decisivas en la previa del partido por el Trofeo de Campeones ante Platense, pero en el medio se mueve en el mercado de pases. En el rubro salidas está Cristian Medina, quien llegó desde Boca con el aporte del empresario Foster Gillet (puso 15 millones de dólares). La idea del volante es jugar en Europa y hay un interés de Botafogo, pero apareció River y se sacudieron las estanterías.

La llegada de Medina al Millonario provocaría un gran impacto y si bien son sólo rumores, hay un dato clave: el futbolista es del gusto de Marcelo Gallardo, que quiere un volante de esas características. Su pasado en Boca y su situación contractual complicarían su arribo a la institución de Núñez en este mercado, pero el interés es concreto.

El volante ofensivo firmó por cinco años tras el desembolso del grupo inversor para sacarlo de Boca. Su alto valor y sus ganas de llegar al fútbol europeo, le pondrían freno a esta posibilidad. Seguir en Estudiantes para jugar la Libertadores 2026 es una opción, aunque hoy aparece lejana.

Medina fue una pieza clave en el campeón del Clausura. (FBaires)

Botafogo, muy interesado en Medina

En los últimos días, trascendió que Botafogo está muy interesado en contar con los servicios de Medina para 2026. El club brasileño negocia por esta posible transacción e incluso Gabriel Peñalba, representante del jugador, viajó a Río de Janeiro para entablar conversaciones. Se sabe que el poder económico es muy superior al de Argentina y eso podría ser determinante.

El efecto Borja

Cuando surgió la noticia sobre el interés de River por Medina, automáticamente se pensó en una reacción para contrarrestar la posible llegada de Miguel Borja a Boca. Si bien es un caso diferente porque no sería un pase directo, está “disputa” quedó instalada. Por ahora, ninguna de las dos avanza de manera firme, pero ninguna de las dos está descartada por completo. El Xeneize busca un 9, el Millonario quiere un mediocampista de las características de Medina y las dos novelas prometen más capítulos.