Quiroga acusó al MPN de querer quebrar a la Municipalidad

El intedente Horacio Quiroga arremetió contra el MPN y aseguró que detrás de su proyecto de salvataje del Instituto Municipal se escondía la intencionalidad de “quebrar la comuna” como endeudó el emepenismo a la provincia.

“Si prospera voy a vetar el proyecto del MPN”, dijo Quiroga en referencia a la votación del jueves en el Deliberante para el salvataje a la caja jubilatoria municipal.

Quiroga advirtió que la iniciativa de la oposición implicará una erogación de 1.030 millones de pesos (entre 2018 y 2022) “para sostener este sistema de privilegio”, en referencia al régimen especial que les permite a unos 700 empleados de planta jubilarse con 30 años de servicio en la comuna.

El jefe comunal estuvo flanqueado por los siete concejales de Cambiemos, por sus funcionarios municipales y por el presidente del Instituto Municipal de Previsión Social IMPS, Mauricio Zecca, que con su presencia avaló la arenga del Ejecutivo.

Entre otros aspectos salientes, Quiroga dijo que el MPN “quiere quebrar y endeudar la municipalidad como lo hicieron con la provincia”. Recordó que la administración de Omar Gutiérrez “tiene 5.220 millones sólo de intereses de deuda” y “quieren que nos parezcamos a ellos”.

Comparó que con los aportes que debe hacer la municipalidad para el salvataje de la caja que propone el MPN, “alcanzaría para más de 1.000 cuadras de asfalto”.

Insistió en que “dejaríamos de hacer obra pública; y como esto le da urticaria al gobierno de la provincia, no vamos a parar la Obra Pública ni aumentar los impuestos para mantener un régimen de privilegio, que significa que una persona se pueda jubilar en el municipio de Neuquén a los 45 años”.

“Lo voy a vetar por populista y demagógico”, insistió Quiroga y parafraseó al ex presidente Raúl Alfonsín al indicar que “es la ética de la responsabilidad, debo administrar de manera responsable, no solo para la gestión de uno; quieren quebrarnos el municipio, endeudarnos y que paguemos altos intereses igual que ellos, no estamos dispuestos”.

En la sesión del 7 de junio se votarán el proyecto de Cambiemos y el del MPN.