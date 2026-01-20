Autorizan a una empresa a usar el helipuerto del Puerto San Carlos en Bariloche a cambio de prestar asistencia

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, autorizó a Patricio Mackeon, el titular de la empresa Helitronador, a usar las instalaciones del helipuerto en el Puerto San Carlos, a metros del Centro Cívico, para realizar vuelos turísticos. La resolución se firmó el 6 de enero y rige por 24 meses.

«Históricamente, en ese lugar hubo un helipuerto que operaba Parques Nacionales y que estaba a disposición para emergencias. Ahora, el proyecto del intendente para poner en valor ese sector abandonado incluye el helipuerto», detalló Martín Domínguez, asesor municipal.

Respecto a Helitronador, advirtió que la empresa propuso la prestación de servicios de emergencia a la Municipalidad de Bariloche y a la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche. «Prestaron colaboración incluso antes de la firma del convenio. Hasta ahora, hacía base en el aeroclub. En lo que va de la temporada, posibilitó unos seis traslados de rescates que hasta ahora, debían hacerse a pie. El helicóptero no está habilitado para combatir incendios, pero puede intervenir en rescates en alta montaña», definió.

Domínguez aseguró que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó a Mackeon a tener un helipuerto en Bariloche. «Con ese trámite pidió la habilitación municipal y se le concedió el permiso para uso del predio municipal», dijo.

Tiempo atrás, la promoción de una excursión turística que propone vuelos en helicópteros cerca de las condoreras en la zona Ñirihuau generó una polémica. En ese momento, la Fundación Bioandina Argentina advirtió que los vuelos por la zona de la Buitrera al este de Bariloche podría impactar fuertemente sobre los cóndores. «Es un dormidero ancestral de cóndores, uno de los más hermosos que hay. Cualquier perturbación va a afectar la conducta de los cóndores ya sea que pasen volando con avioneta, helicóptero o lo que fuere», manifestó en ese momento Luis Jacome, presidente de la Fundación Bioandina Argentina, abocada a la conservación del cóndor andino desde hace más de tres décadas.

Cuando se consultó a Domínguez sobre los vuelos turísticos habilitados para Helitronador mencionó que son «sobre el ejido de Bariloche y que no exceden los 45 minutos, porque los vuelos están prohibidos en Parques Nacionales«. «Todas la rutas son autorizadas por organismos nacionales. No es que caprichosamente vuela a donde quiere», indicó el abogado de la Municipalidad.

«¿Esto contempla el vuelo a Ñirihuau?», le consultó este diario. «No se si tiene permiso para volar en otro lugar. Estos vuelos ya se hacían porque tenía la base en el aeroclub. Solo que no podía estar en Bariloche», respondió.

Advirtió que para efectuar los rescates en la montaña, debieron pedir autorización a Parques Nacionales que concedió un permiso exclusivo para rescates. ¿Qué pasa si la empresa ofrece un vuelo turístico y se genera una emergencia? Según Domínguez, se prioriza el auxilio: «No hay un número de asistencias. Es ilimitado. Así lo pidió el intendente. Deja lo que está haciendo y se le da prioridad al rescate. Es algo colaborativo».

Puso énfasis en el nuevo servicio con que cuenta Bariloche. «Siempre la pregunta fue: ¿cómo Bariloche no tiene un helicóptero para hacer rescates en la montaña? Hoy lo tenemos«, concluyó.