Rusia apuntó contra la Unión Europea por el conflicto por Groenlandia: «No es una parte natural de Dinamarca»

La crisis diplomática por el control de Groenlandia sumó este martes un actor de peso. El Gobierno de Rusia decidió intervenir en la polémica y cuestionó abiertamente la soberanía de Dinamarca sobre la isla ártica.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, declaró en conferencia de prensa que Groenlandia no es una «parte natural» de Dinamarca, calificándola como una «conquista colonial».

«El hecho de que los habitantes ahora estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión», disparó el funcionario desde Moscú, insertando al Kremlin en la creciente grieta entre Washington y sus aliados europeos.

A su vez, Lavrov aclaró que Moscú no tiene aspiraciones sobre la isla: «No tenemos nada que ver con los planes de capturar Groenlandia. Washington sabe claramente que ni Rusia ni China tienen tales planes«.

«Cuando la situación en torno a Groenlandia se justifica por el hecho de que Rusia o China la conquistarán… Ya saben, no hay confirmaciones de ello. Incluso los economistas y politólogos occidentales lo desmienten”, señaló Lavrov, cuestionando los motivos del líder republicano, y añadió que el asunto debe resolverse dentro de la OTAN.

Antes de las declaraciones del canciller, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había asegurado que Trump «pasará a la historia mundial» si logra concretar la anexión.

Crece la tensión dentro de la OTAN por Groenlandia

Donald Trump aseguró a través de sus redes sociales que Groenlandia es «imprescindible para la seguridad nacional y mundial» y aseveró que «no puede haber marcha atrás”.

El presidente norteamerinaco indicó que hubo un acuerdo para realizar una reunión entre las distintas partes en Davos y hasta informó que tuvo una «muy buena conversación» con Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

«No creo que se opondrán demasiado. Tenemos que conseguirlo», desafió Trump antes de viajar a Suiza para el Foro Económico.

Sus declaraciones se dan luego de anunciara un gravamen del 10% a las importaciones de ocho países europeos (incluidos Alemania, Francia y Reino Unido) si no aceptan sus pretensiones.

La reacción del bloque europeo no se hizo esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió desde Davos una respuesta «firme, unida y proporcionada» ante lo que consideran un atropello a la soberanía de un estado miembro.

En la misma línea, el presidente francés Emmanuel Macron calificó las amenazas arancelarias de Trump como un «chantaje» inaceptable y propuso la celebración de una cumbre del G7 de emergencia.

A este rechazo se sumó el Gobierno de Alemania, que advirtió sobre el severo impacto que estas medidas podrían tener en las relaciones transatlánticas. Ante este escenario, la Unión Europea celebrará una reunión de urgencia este jueves para definir una estrategia común.