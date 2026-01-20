Incendios en Chile: Gabriel Boric viaja a la zona de emergencia y Argentina ayuda con recursos

El presidente chileno llegará a Temuco para coordinar acciones por los incendios forestales en La Araucanía.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegará este martes a la región de La Araucanía por la emergencia de los incendios forestales, que dejó hasta el momento 20 muertos y miles de evacuados. En paralelo, el Gobierno argentino formalizó un ofrecimiento de «asistencia humanitaria» para las regiones de Ñuble y Biobío, reforzando la cooperación bilateral ante el avance del fuego.

Boric llega a La Araucanía para coordinar la respuesta ante incendios forestales

Según informó el sitio BioBio, el mandatario se trasladará desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile hacia Temuco para abordar la situación en terreno. La agenda incluye reuniones con equipos de emergencia y autoridades regionales para coordinar las acciones frente a los incendios que afectan la zona.

Boric arribará a la Central de Operaciones “Boldo 1” de la Corporación Nacional Forestal, donde se concentran las tareas de monitoreo y combate del fuego. De acuerdo con el último balance oficial, cinco incendios permanecen activos en La Araucanía y continúan bajo seguimiento permanente.

En Temuco, el incendio denominado “Conoco Chico” consumió 212 hectáreas, mientras que en Nueva Imperial el foco “Bolilche” afectó 300 hectáreas. En Lumaco, el siniestro “Lingue Bajo” destruyó 200 hectáreas, y en Collipulli el incendio “Santa Cruz” avanzó sobre 657 hectáreas.

En Angol, el incendio “Alboyanco” ya consumió 900 hectáreas, según precisó Bio Bio. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se informó que solo el lunes 19 de enero se activaron 10 alertas SAE en la región.

Argentina ofreció asistencia mientras crece el impacto de los incendios en Chile

Ante los incendio, el Gobierno argentino formalizó un ofrecimiento de ayuda humanitaria a Chile para colaborar con el combate en Ñuble y Biobío. La información fue confirmada por la Cancillería argentina mediante un comunicado oficial.

La asistencia se canaliza a través de la Agencia Federal de Emergencias y se enmarca en un esquema de “asistencia recíproca”. El ofrecimiento se produce luego de la colaboración reciente de Chile en Chubut, donde puso a disposición un avión y un helicóptero para enfrentar el fuego en la Patagonia argentina.

La magnitud del desastre en Chile es crítica. De acuerdo con EFE, los incendios dejaron al menos 20 víctimas mortales, 75 personas heridas y miles de evacuados. La región del Biobío es la más afectada, con unas 20.000 hectáreas quemadas, especialmente en la comuna de Penco.

Las autoridades chilenas mantienen el Estado de Catástrofe en las zonas impactadas y aplicaron un toque de queda nocturno. Las tareas de los equipos de emergencia se ven condicionadas por altas temperaturas y vientos secos provenientes de la cordillera.