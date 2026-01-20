ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: corte de luz en Cipolletti este martes, a qué hora volverá el suministro

Edersa comunicó que se produjo un corte de luz por una falla en un alimentador que dejó sin servicio a varios barrios.

Redacción

Por Redacción

Un desperfecto en una línea de media tensión en Cipolletti provocó la salida de un alimentador y generó un apagón este martes en sectores de la ciudad. Edersa informó que la guardia operativa trabaja en la zona y se prevé la reposición del suministro eléctrico durante la tarde, según el cronograma oficial informado por la distribuidora.

Corte de luz en Cipolletti este martes: qué dijo Edersa

Desde la empresa indicaron que la guardia operativa ya se encuentra trabajando en el sector para normalizar el suministro.

Según se informó, la estimación oficial es que el servicio pueda restablecerse alrededor de las 16.00, mientras continúan las tareas sobre la línea dañada.


