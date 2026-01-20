Fueron por una amenaza de arma de fuego y encontraron municiones y droga en Zapala

Un operativo realizado este lunes en la ciudad de Zapala permitió el secuestro de un arma de fuego, una importante cantidad de municiones de distintos calibres y una plantación de cannabis sativa. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 48.

La medida fue ordenada por la fiscal Laura Pizzipaulo y contó con la autorización del juez de Garantías Ignacio Pombo.

La investigación se inició a partir de una denuncia por amenazas con arma de fuego, en la que un joven de 29 años manifestó haber sido atacado por un individuo que accionó el gatillo en dos oportunidades, sin que se produjeran disparos.

Un arma y municiones de grueso calibre

Durante la requisa, los efectivos policiales hallaron un arma de fuego calibre 22 largo, junto con municiones de calibres 22, 32, 38 y 9 milímetros. Además, se detectaron ocho plantas de marihuana, lo que derivó en la intervención de la División Antinarcóticos para el abordaje específico del hallazgo.

La fiscal interviniente estuvo presente en el lugar, supervisó el procedimiento y dispuso la ampliación de las diligencias necesarias para el secuestro de las sustancias encontradas.

Las actuaciones correspondientes ya fueron elevadas a la Justicia, con el objetivo de avanzar en el proceso investigativo.