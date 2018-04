Quiroga reavivó la polémica por la U9

Aunque no tiene las llaves, el intendente Horacio Quiroga volvió a abrir la polémica sobre los terrenos de la U9. “Una premisa falsa da vueltas y pone en debate a manos de quién pasarán los terrenos cuando son de propiedad nacional”, dijo después de que el ministro de Justicia de la Nación le entregó las llaves de la ex prisión al gobernador Omar Gutiérrez. Relató que el Municipio se hará cargo del 50% del terreno y que la Provincia “no sabe qué hacer y no tiene capacidad”.

El intendente dividió el predio en la zona intramuros y extramuros y explicó que de diez hectáreas que ocupa hoy la cárcel federal en el área centro el Municipio se hará cargo de 5,8 para urbanizarlas con edificios y casi el 50 % será para uso público, entre espacios verdes, calles y veredas.

Según Quiroga hubo una decisión de cambiar una cárcel vieja por una nueva y el gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hace una permuta con la Provincia, pero el resto de la tierra es del Estado nacional.

“Intramuro, son unas 4 hectáreas y media, el gobierno de la provincia empezó a consultar a todo el mundo qué hacer. Unos quieren una cancha de fútbol, otros una de bochas. No se por qué, si le gusta tanto la participación, no pregunta qué hacer con las 127 hectáreas del Ejército que recibieron hace 7 años y no hicieron nada”, disparó.

Para el intendente no se puede hablar de un proyecto integrado porque la Municipalidad sabe qué hacer y el gobierno de la provincia no. “Ellos están atrasados porque tienen que usar el tiempo que tienen en salir a buscar plata para financiar gastos corrientes. Eso no le permite pensar mucho y por eso le preguntan a todo el mundo”, remató.

Sostuvo que fue invitado al acto, pero decidió no ir y luego se reunió con el ministro. “Fuimos a almorzar con Garavano, tuvimos una amable charla porque lo conozco. Tampoco el servicio penitenciario le entregó nada a provincia. Los bienes deben ser manejados por la AABE, que es la que va a transferir”, dijo.

Según el intendente, Provincia todavía no hizo la transferencia del dominio de las 127 hectáreas, por lo que dijo que espera que hayan aprendido de sus errores, ambiciones y defectos y empiecen a trabajar en la cárcel cuanto antes. “Sería bueno que hagan un museo, un auditorio intramuros, porque extramuros, no tiene nada que hacer”, detalló.

Indicó que las casas de los penitenciarios, una cancha de fútbol, una de tenis, una casa de preegreso y una pileta están donde Provincia no tiene injerencia.

“Desde el 2001 vengo trabajando el proyecto y estamos avanzando. Con la Municipalidad hacemos cosas lindas y esa zona va a quedar muy linda”, cerró.