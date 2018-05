Relaciones no monogámicas: reinventando el amor

Cada relación es un mundo. Hay amistades del trabajo o de toda la vida, familias que se juntan siempre o las que sólo se ven en las Fiestas. Nos parece normal que esos vínculos sean distintos, diversos y, a veces, poco convencionales.

Pero, ¿qué pasa con los vínculos en una pareja?

“Es un tema a discutir. Se ha hablado de un montón de cosas que han cambiado el tejido social pero de lo que no se habla ni un poquito es de la monogamia. Es como que la regla tácita que todos aceptamos y en realidad no aceptamos ¿Cuánta gente en verdad no quiere ser monógama? Yo creo que hay un tema a discutir y es si realmente tiene que ser la regla tácita. Hay personas que negocian relaciones donde no quieren estar porque sienten que no tienen otra alternativa”, interpelaba la famosa sexóloga Alesandra Rampolla en un programa de radio.

Y más allá de estar siempre presente, el tema de las relaciones no monogámicas aún no es tan popular como la propia profesional mediática.

Sin embargo cada vez son más las personas que quieren mostrar que hay otras formas de relacionarse en una pareja y de vivir el amor. Tanto es así que formaron la asociación “Amor Libre Argentina”, una comunidad que busca acercar a quienes experimentan la “no monogamia” y darle información a quienes comienzan a hacerse cuestionamientos sobre sus relaciones.

En la región, una de las que tomó la iniciativa de formar la sede Neuquén Alto Valle fue Ónix. Es tatuadora, madre de un niño y hoy convive con su compañero. Ella organizó encuentros entre quienes tienen interés en el tema e intentan aplicarlo en sus vidas. “No es nada fácil -explica Iru, una fotógrafa y realizadora audiovisual que no tiene una relación estable actual–, es una construcción que se va haciendo de a poco y que va llevando mucho tiempo”.

En lo de sacudirse de encima las estructuras para crear nuevas también coinciden Mariana y Franscisco, ella abogada y el empresario, quienes empezaron teniendo una relación monógama que decidieron abrir. “Nunca me había pasado que una pareja me dijera miremos hacia el futuro y que no me diga ¿vos te querés casar, vos querés tener hijos? Sino que me diga construyamos algo nosotros ¿Cómo hacemos para armar algo fuerte?”, cuenta Francisco. Ella agrega que lo que consideramos natural se debe replantear: qué es el amor, la confianza, incluso qué es la fidelidad.

Un punto de partida

Pero para enfrentar estas preguntas, los cuatro coinciden en que hay que empezar por la primera relación que tenemos desde siempre y es la que formamos con nuestro propio ser. La autoestima es clave para poder identificar los deseos, proyectos y necesidades propios, sin seguir una receta clásica que se engloba dentro del amor romántico, y, así, poder elegir.

A este combo hay que agregarle el respeto, la sinceridad y la confianza, pero no es una fórmula mágica.

“Todo duele, duele estar en la monogamia, duele estar en la poligamia, porque estamos engañados y no sabemos realmente bien cómo hacer las cosas. Yo no sé si hago bien las cosas, pero quiero deconstruir todo lo que vengo siendo que tampoco me funcionó” reflexiona Ónix.