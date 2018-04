Tras casi cuatro meses internado, Lautaro Bettini volvió a su casa

Luego de casi cuatro meses encerrado entre camillas y médicos, Lautaro Bettini Speranza anoche durmió por primera vez en su casa, rodeado de sus padres y hermanos.

Ayer por la tarde, desde el centro de salud privado en el que se encontraba rehabilitándose hace dos meses le permitieron regresar a su hogar. Ahora le espera una larga recuperación bajo la modalidad de hospital de día: “queremos que pueda llegar al día de su cumpleaños, el 22 de diciembre, más independiente, que no dependa tanto de nosotros”, explicó su madre Vanesa Speranza.

En las palabras de la mujer ya no se siente angustia. Su voz trasmite paz y alegría, porque a partir de hoy su hijo comenzará de a poco a recuperar su vida.

Lautaro estuvo 116 días internado, primero en el hospital Castro Rendón y luego en el centro de rehabilitación Madre Teresa. Su larga internación se debe a que el primero de enero le dieron un golpe con una piedra en la cabeza que casi le costó la vida. La lesión lo dejó en terapia intensiva en el hospital en un proceso que le consumió un mes y medio. Por momentos los pronósticos médicos eran desalentadores, pero, resistió, se despertó y se rehabilitó.

Para Lautaro “lo que más extrañaba estando en la clínica era mi cama, mido 1.85 y la cama era como de 1.60. Fueron casi cuatro meses de dormir en posición fetal porque no entraba”.

Con una risa contagiosa que ilumina a los que lo rodean Lautaro contó que como quiere estudiar para chef su mamá le pidió que ahora cocine: “Y no me va a quedar otra”, dice mientras sigue riendo y acota “pasa que mi mamá no tiene mucho tiempo porque trabaja mucho y a mí me encanta cocinar”.

La expectativa de sus médicos es que para noviembre comience a tener una vida normal.

“Tal vez para cuando él cumpla los 21 años ya pueda andar solo en la calle. Todavía sigue medicado con algunas cosas, es una etapa difícil porque estaba acostumbrado a la tranquilidad dentro de una clínica y deberá adaptarse a la convivencia familiar”, contó Vanesa.

La mujer reconoció que aún quedan desafíos por delante, porque, entre ellos la cirugía con la cual reconstruirán parte de su cráneo. Vanesa explicó que recientemente pidieron a Buenos Aires que confeccione una prótesis, una placa de titanio, y que en junio se realizaría la operación, que le valdrá al muchacho otros dos días de internación.

“Para nosotros es un revuelo de emociones, porque es muy significativo, es la lucha contra todo lo que él tuvo que pasar y lo que tendrá que seguir pasando”, expresó.

Explicó que en los próximos días “Lautaro deberá continuar con el hospital de día con su rehabilitación, y una vez que pase a esta etapa pasaría a ser paciente ambulatorio o le dan el alta”.