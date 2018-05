UNC: el candidato sin “condicionamientos partidarios”

Claudio Vaucheret, actual decano de Informática, dejó el espacio que compartía con Gustavo Crisafulli y ahora compite con el Movimiento Académico Interclaustro (MAI) para disputarle el rectorado de la Universidad Nacional del Comahue. Su compañero de fórmula es Eduardo Aisen, médico veterinario y profesor en la facultad de Ciencias Agrarias.

Propone como meta la implementación de un gobierno electrónico que permita a los estudiantes ganar “calidad de vida” a través de “trámites más cortos y accesibles” y también sistematizar información que ayude a resolver los déficit de la Universidad. Evaluó como uno de los principales problemas de la UNC la ausencia de un plan institucional que organice la carrera administrativa

P- ¿Puede hacerse con el presupuesto de la UNC?

R- Tenemos menos presupuesto que el que nos correspondería . Estamos siendo penalizados. Tenemos que reclamar, pero lo que proponemos que un gobierno electrónico también nos ayudaría a eso. Durante mucho tiempo estuvimos recibiendo menos dinero que el que nos corresponde porque los estudiantes de la carrera mayoritaria, Enfermería, no estaban cargados en el sistema de información universitaria y, por lo tanto, no aparecían en los registros de Nación. Eso significaba mucho dinero y era responsabilidad nuestra no tener actualizada la información.

P- ¿Por qué dejó el espacio que compartía con Crisafulli?

R- A mitad de gestión vimos que algunos objetivos del plan de gobierno no se iban a poder cumplir y decidimos, esta vez, ir con candidatos propios.

P- ¿Hay cinco modelos de Universidad o son propuestas con matices?

R- Tenemos coincidencias con algunas listas. Programáticamente, hay afinidad en algunos aspectos. Pero, en general, todas las demás listas sí tienen compromisos con partidos políticos y por eso es que optamos por dar una opción diferente a los electores.