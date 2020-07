Neuquino acaba de recibirse de arquitecto con este proyecto para el Paseo de la Costa: "siempre lo soñé"

Por Horacio Lara julio 24, 2020 8:00 am

El neuquino Fermín Buchara (25) egresó este mes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de La Plata con la tesis “Apropiación del borde” haciendo foco en un alojamiento y un club naútico que él sueña para la costa del Limay, en Neuquén capital.

El mismo lo contó para “Río Negro”.

Así se visualiza el proyecto que Fermín Buchara defendió en su tesis final para recibirse de arquitecto, en La Plata, días atrás.

“Este proyecto lo implanté en el Paseo de la Costa, conocido por todos los neuquinos. Queriendo generar usos mixtos tanto públicos, como privados. Poder brindar un nuevo uso y un espacio de remate mirador a este sector. Cuando me dieron la posibilidad de hacer el edificio en Neuquén, no lo dudé porque siempre quise proponer un edificio en el borde del Limay. Tengo una estrecha relación con el río: entreno y compito en canotaje desde hace más de 10 años. Siempre me interesó poder unir mis dos pasiones. Proyectar un edificio con un programa que albergue la actividad náutica y que también muestre todas las visuales y el contexto geográfico de la ciudad desde el alojamiento hotelero.

Fermín más que feliz el día que defendió su tesis y calificó con la nota máxima.





El paisaje dio forma al edificio, la premisa fundamental es que “el paisaje del río toma vida donde las personas se lo apropian”, comentó a “Río Negro”.

Se graduó con la nota máxima, 10.

El lugar exacto donde Fermín proyecto su obra. "Siempre quise vincular mis dos grandes pasiones, el canotaje y la arquitectura. Y esta obra que sueño reúne ambas cosas".





“Mi idea es quedarme acá trabajando, seguir estudiando y aprendiendo. Hay arquitectos muy profesionales y con mucha experiencia que están dejando su impronta. Por suerte ya contamos con una Facultad Publica de Arquitectura en la Universidad Nacional de Río Negro con sede en Roca. Uno de mis objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas, que más lo necesitan. Y devolver algo la gente de Neuquén que tanto me viene brindando”.

Vayamos al proyecto de sus sueños, que fue su tema de tesis. Fermín lo explica así:

“Este trabajo busca la apropiación del lugar por medio de la arquitectura, construyendo el espacio. Responde a desafíos que tienen por delante todos los pueblos y ciudades del Alto Valle: cómo proyectar en el borde, incorporando el río a la ciudad. A partir de que el hombre pudo controlar los flujos de agua, por medio de las represas, en las costas del río Limay, es que en Neuquén y Río Negro brotan territorios para el encuentro de la ciudad y el río. Neuquén es un fragmento testigo del inevitable ensamble entre lo artificial y lo natural. Un área inundable por las crecidas del río Limay, donde el avance (presencia) y el retroceso (ausencia) del agua, se presentan como una condición de proyecto tan atractiva como indomable”, plantea Fermín de entrada.





Argumenta que el proyecto atraviesa diversas escalas, desde lo general a lo particular. Profundiza una problemática actual y demanda creciente, para ser ensamblado con un Master Plan Metropolitano.

Uno de los objetivos es mejorar la infraestructura existente y experimentar nuevos horizontes no construidos. Como cierre final, el propio proyecto de arquitectura, que se manifiesta como un edificio con un programa simple que interroga al lugar en su punto máximo de tensión.





Una arquitectura, que sin buscar ser un hito adquiere su propia impronta. “En las decisiones proyectuales, tanto visuales como tecnológicas, programáticas, orientación y de materiales, es donde el proyecto adquiere sentido y deja de ser literatura. A través de la elección de materiales nobles, combinados con altas tecnologías, se manifiesta su esplendor. La relación arquitectura, río y ciudad es la condicionante para explorar nuevos límites. Lo público y lo privado comienza a ser difuso, por un gran plano peatonal sobre el agua”, subraya.





“Apropiación del borde” es un ensayo de estructura como idea proyectual a través de la cual se percibe el paisaje. “Una estructura flexible y contemporánea, jugando con un recurso de opacidad y transparencia donde la función lo requiera. Es una nueva contemplación y aproximación al paisaje que intenta recuperar las raíces desatendidas de Neuquén”, comental el nobel arquitectura regional.

La defensa de la tesis puede encontrarse enYoutube con el nombre “Apropiación del Borde. Hotel + Club Náutico”. FAU UNLP