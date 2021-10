Newcastle fue comprado por fondos árabes en unos 353 millones de euros

El club Newcastle de la Premier League inglesa fue adquirido hoy por un fondo de inversión de Arabia Saudita en unos 353 millones de euros, después de que se solucionaran los problemas de derechos audiovisuales que impidieron la operación hace un año y medio.

El club donde juega el argentino Federico Fernández, exmundialista en Brasil 2014, es a partir de hoy propiedad del un grupo de inversión liderado por el Fondo de Inversión Pública, que también incluye a PCP Capital Partners y RB Sports & Media Public Investment Fund (PIF), según anunciaron oficialmente la institución y la Premier League.

Este fondo de inversión que guarda una estrecha relación con Arabia Saudita proveerá gran parte de los 353 millones de euros en los que está valorada la operación.

"La Premier League ha recibido garantías legalmente vinculantes de que el Reino de Arabia Saudita no controlará el Newcastle United Football Club", aseguró la entidad británica en el comunicado.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️