Nicki Nicole habló contra Maradona y se hizo viral: «¿Escucharías a un artista que es un maltratador?»

Los dichos de la cantante Nicki Nicole sobresalieron este viernes porque en una entrevista a un medio español se animó a opinar en contra de Diego Armando Maradona, cuando se le consultó sobre el exfutbolista.

En la charla con la periodista Raquel Peláez, del diario El País, surgió el análisis: «Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera…», lanzó la comunicadora.

Sin pelos en la lengua, la joven artista rosarina se sinceró: «Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no».

La publicación se dio en medio de la visita de la argentina a Madrid, donde se preparaba para actuar junto a Rauw Alejandro en Los40 Music Awards.