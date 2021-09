El enojo de Gianinna Maradona tras el testimonio de la cubana que estuvo con su papá

Luego de 20 años de silencio, Mavys Álvarez, la novia de Diego Maradona en Cuba, habló de su relación con el Diez cuando tenía apenas 16 años. Al escuchar su testimonio, Gianinna se mostró indignada.

"Hijos de put… Ni la muerte les deseo simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas", expresó la hija del Diez en una historia de Instagram.

Además, Gianinna advirtió que no responderá ningún tipo de mensaje que tenga que ver con el testimonio de Mavys. "No se gasten en escribirme que no me voy a enganchar. Basta, me pudrieron. Los odio a todos. Hijos de mil put…", sentenció.

La cubana Mavys Álvarez habló días atrás por primera vez del vínculo que mantuvo con Diego Maradona. Fue cuando ella tenía 16 años, durante los años que el futbolista estuvo viviendo en La Habana para tratar su adicción a las drogas. La mujer relató su experiencia y explicó por qué no lo hizo antes: "Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba, tengo mi familia allá, solo eso, miedo".