Fuertes críticas a Brancatelli por cuestionar la denuncia de Mavys Álvarez contra Maradona

"Es por plata", dijo el conductor Diego Brancatelli sobre las acusaciones de la cubana Mavys Álvarez contra Diego Maradona, y cosechó reacciones de todo tipo. El panelista del programa "Intratables" opinó sobre la polémica que se generó en torno a la relación del "10" con una menor, en 2001.

“¿Qué habría pasado si Diego estuviera vivo hoy? Me parece que todo esto no hubiera pasado. Ella esperó a que Diego no estuviera para no poder contrastar las versiones. ¿Qué hubiera pasado si Diego le hubiera dejado 1,5 millones de dólares? ¿Haría la denuncia? ¿Estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió?”, preguntó el periodista durante la emisión del martes por la noche.

“Es cierto que él murió y ella denunció", le respondió Gastón Matías Marano, abogado y representante legal de Álvarez, invitado al programa. "Pero lo que ocurre ahí es que cuando Diego muere y cuando Fidel Castro muere, ella pierde el miedo. La víctima de un abuso sexual muchas veces espera un espacio de seguridad. Ella lo contó cuando su abusador murió”, expresó el letrado.

La reacción en Twitter no tardó en llegar, incluso, apuntando contra el colectivo feminista por no pronunciarse sobre el tema:

"Yo no puedo creer @diegobranca la necesidad de información que tenés y el nivel lisa y llanamente de Misoginia. Me asombra y decepciona por la consideración que te tenía..."

"Por 'comunicadores' como @diegobranca es que muchas víctimas de abuso por parte de poderosos tardan años en animarse a denunciar, o nunca llegan a hacerlo".

"Brancatelli etiquetando de prostituta a una menor traficada y víctima de trata, por defender el aura de Maradona... y encima cobra a fin de mes como si fuese un trabajo digno".

En respuesta, el conductor tuiteó:

Veo que soy tendencia.



Digan lo que quieran. Pero no lo que no pienso.



Para que quede claro que pienso:

* Diego no está para defenderse.

* Como todos, si hubo delito en Argentina que se investigue.

* Estoy convencido q atrás de esta historia hay otro "entorno" que fogonea. — Diego Brancatelli (@diegobranca) October 6, 2021

