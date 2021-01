Niegan que la policía facilitara la fuga de una mujer, en Roca

El Jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería, salió a desmentir este mediodía la posibilidad de que efectivos de la fuerza provincial hayan facilitado la fuga de una mujer que el martes protagonizó un tiroteo en una galería de la zona céntrica de Roca. Y aclaró que si hubiera pasado por cualquiera de los puestos policiales, hubiera sido detenida ya que existía una orden emanada de la Justicia.

De esta manera, Tellería salió a desmentir las declaraciones de Lucía Díaz Pérez (43), la mujer que el martes protagonizó una balacera en el interior de una galería en la zona céntrica.

En una entrevista brindada ayer, la mujer dijo que había reaccionado de esa manera por la estafa de la cual había sido víctima por parte de los propietarios de una agencia (Patagonia Cars). En medio de sus declaraciones dijo que nunca se fugó de la ciudad y que la policía de Río Negro le había facilitado cruzar el puente. "Yo no me fui escondida ni escapada, yo me fui por la ruta y la policía no me paró porque no me quiso parar. Tal vez fue una cuestión de camaradería porque mi familia es policía o tal vez ellos sabían cómo es el paño (con los estafadores). A mi la policía (de Río Negro) me ayudó a que yo pase el puente", aseveró la mujer en ese momento.

Lo cierto es que para Tellería nada de eso resultó cierto. Y detalló que el pedido asistencia al 911 fue a las 12:30 y tras la llegada del personal de la Comisaría Tercera se extendió el pedido de detención a todas las unidades de la policía de Tránsito.

"A las 13 se comunica a las camineras sobre el vehículo y esta mujer. Hubo seguimiento de las cámaras que la ubicaron en calle 3 de febrero, en barrio Nuevo. Desde allí no se la vio más", dijo Tellería y aclaró que en ningún momento se la vio cruzar por las camineras de Roca, Guerrico, Allen o Cipolletti. Y desmintió cualquier sospecha de que haya existido un "gesto de camaredería" con la familia de la mujer que pertenece a la Policía de Neuquén.

"En ningún momento la vieron pasar sino la hubieran demorado y detenido", dijo de manera determinante.

Tellería expresó que no comparte las palabras de la mujer. "No comparto lo que dice; pareciera que la policía la hubiera acompañado a cruzar el puente con Neuquén. Y no fue así", dijo el jefe de la Policía de Río Negro quien desmintió cualquier favoritismo hacia la sospechosa quien ahora afronta una causa por "intento de homicidio".