Nielsen confirmó su salida de YPF y la petrolera ratifica su perfil K

La salida de YPF del economista designado por el presidente Alberto Fernández, Guillermo Nielsen, no cambiará los planes de la petrolera. En su lugar asumirá el diputado y exvicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, que llega como un hombre de confianza del kirchnerismo.

Ya es un hecho que Nielsen no será más el presidente de YPF, pero a pesar del cambio en la zona menos gravitante de la cúpula, el horizonte de la petrolera de bandera no cambiará. Atrás dejará una oficina vacía en la que no tuvo lugar para la toma de decisiones casi desde el primer día.

Nunca encontró los espacios para tomar decisión e incluso se lo desautorizó aun cuando la operadora no tenía CEO: Sergio Affronti que llegó en abril, cuatro meses después. Solo dos semanas habían pasado desde su nombramiento en 2019 cuando el propio Fernández, el mismo que lo eligió para el puesto, lo obligó a dar marcha atrás con un aumento de la nafta.

El paso en falso dio lugar a la versión de la grieta entre el circulo de Fernández y el de Cristina Kirchner sobre la conducción de la operadora de mayoría estatal. Teoría que se mantiene hasta hoy a pesar de que varias de las decisiones que terminó ejecutando Affronti habían sido expresadas por Nielsen, como lo fue el aumento de los combustibles, los retiros voluntarios y la revisión de gastos de la petrolera.

Ayer a la tarde el exsecretario de Finanzas de Roberto Lavagna confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter su salida de YPF y, anticipándose a nuevas conjeturas sobre la decisión, aseguró que fue Fernández quien le ofreció un nuevo cargo por fuera de la petrolera. No reveló plazos ni el puesto.

Con el tiempo Nielsen quedó relegado a exposiciones teóricas del proyecto de YPF para Vaca Muerta y lentamente se quedó sin funciones. Ni siquiera quedó a cargo de las riendas de la histórica reestructuración de la deuda 6.600 millones de dólares que inició YPF hace unas semanas. Ese lugar lo ocupa el CFO -gerente financiero-, Alejandro Lew quien se sumó al management de Affronti a mediados del 2020.

Concluir en que la salida de Nielsen de YPF es un avance del kirchnerismo sobre la política energética del país y de la petrolera es desconocer la injerencia que ya existía y existe de este espacio desde el primer día. Por esto es que el cambio de presidente no impactará en el rumbo de la empresa y es que detrás de las decisiones fuertes no estuvo el economista.

El economista es el segundo funcionario designado por Fernández para el sector energético que deja su cargo. El primero en salir del gabinete fue el secretario de Energía, Sergio Lanziani, que fue sucedido por el neuquino Darío Martínez.

Análisis: Un cambio puesto por puesto para el equipo de Affronti

Por Matías Del Pozzi

En los deportes cuando un director técnico reemplaza un jugador en cancha por otro de la misma posición se lo suele definir como un cambio puesto por puesto. Una variante que puede tener injerencia en el juego, pero que no afecta lo táctico.

Algo así es lo que sucederá con la salida de Guillermo Nielsen como presidente de YPF. No por que su sucesor tenga sus mismas características. En realidad porque la estrategia pasa por otro costado y la define el CEO, Sergio Affronti, que además cuenta todavía con un apoyo pleno del poder político.

Tal es así que el economista no fue quien encabezó el canje de deuda -herramientas no le faltan- que inició la firma hace unas semanas, a pesar de que puertas afuera de la empresa se pregone eso.

En otras palabras, ni siquiera el partido más importante de YPF quedó en manos del presidente.

Más allá de quién ocupe el lugar que dejará Nielsen en corto plazo, la verdadera preocupación puertas adentro es si se logrará postergar los vencimientos de la deuda o no. La misión que le fue encomendada a Alejandro Lew será clave para recuperar el nivel de actividad en Vaca Muerta.

El management de YPF sabe todo lo que se juega, y de no lograr un resultado favorable dejará la puerta abierta a posibles cambios tácticos.