Cómo está YPF en medio de la salida de Guillermo Nielsen

A menos de un mes de haber comenzado el año se vienen cambios hacia el interior de la alta conducción de la petrolera de bandera YPF y se trata nada más y nada menos que del presidente Guillermo Nielsen quien se prepara para dejar el cargo en los próximos días.

La noticia encuentra a YPF en medio de una millonaria restructuración de su deuda que trepa hasta los $6.600 millones de dólares. Una medida que dejó entrever la compleja situación en la que está sumergida la firma luego de un año de pandemia y otros de crisis macroeconómica.

Apuntan a que la restructuración no pase más allá de febrero y quien está en la conducción de este proceso es el management de YPF conducido por el CEO, Sergio Affronti. Esto implica que la salida de Nielsen no debería impactar mayormente en el canje y las condiciones no se modificarían.

Todas las fuentes consultadas por Energía On aseguran que de los frentes que tiene abierto la petrolera de bandera el canje es lo más importante en este momento y particularmente para Neuquén y Vaca Muerta es clave. Si la compañía logra despejar esos vencimientos su posición claramente es otra para el corto y mediano plazo.

Esto significará que podrá afrontar con mayor soltura sus proyectos de upstream y principalmente los no convencionales que requieren de una inversión gruesa y constante. Están en juego nada más y nada menos que los compromisos con el Plan Gas.Ar y de la creación de la base exportadora de petróleo.

El hombre que está en constante diálogo con los inversores de YPF es el CFO –gerente financiero-, Alejandro Lew quien se sumó al management de Affronti a mediados del 2020.

Al igual que otros procesos importantes de la petrolera como la negociación con los gremios de todo el país, la revisión de contratos con proveedores, la despedida de la barcaza licuefactora y ahora el proceso de restructuración de deuda son todas decisiones que manejó -y maneja- el CEO de la compañía y no el presidente. La salida de Nielsen no significa mucho de este lado.

Como para meter un poco más de presión, hace dos semanas la calificadora de riesgo internacional, Fitch, bajó la estimación crediticia de YPF de CCC a C porque considera que su canje de deuda está distressed, o en dificultades, para restructurar los más de 6.000 millones de dólares que busca hacer.

Se vienen días clave para la petrolera de bandera en la que se confirmará la salida de Nielsen, se decidirá su sucesor y, en el medio de todo, se buscará cerrar una histórica restructuración de deuda para poder operar en un contexto adverso.