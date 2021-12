No fracasó la ley de alquileres

La ley de alquileres no ha fracasado, como dice el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Lo que ha fracasado es la política habitacional del gobierno nacional quien ni siquiera ha puesto el más mínimo esfuerzo en hacer cumplir la ley que ellos mismos se comprometieron acompañar.

Desde su aprobación en el Congreso de la Nación la voluntad por parte del gobierno nacional de que se cumpla de manera efectiva ha sido nula.

La crisis habitacional en la que estamos, y estábamos al momento de tratarse el proyecto de lo qu terminó siendo la ley de alquileres, solo se ha agravado porque estamos sufriendo lo que es un estado ausente que se lava las manos de este problema y ni siquiera se esmera en cumplir las leyes que los representantes del pueblo votan.

El problema no está en la ley sino en el incumplimiento por parte del gobierno nacional de hacer cumplir la ley. A un año de su tratamiento por el Congreso de la Nación, el gobierno nacional no controla el accionar de las inmobiliarias que aumentan los precios hasta un 120% e incumplen sistemáticamente la nueva ley, no creó los organismos de control y de defensa de los derechos de los inquilinos e inquilinas que la ley establecía ni cumplió con la obligación de crear el Programa Nacional de Alquiler Social y el registro de Anses de los hogares de inquilinos que están endeudados desde el inicio de la pandemia.

Silbana Cullumilla

Presidenta del Bloque de Concejales de Juntos Somos Río Negro de Viedma.



VIEDMA