«No puedo entender cómo reaccionamos», dijeron los policías que le salvaron la vida a una beba

Dos policías lograron salvarle la vida a una niña un año y tres meses que se estaba ahogando a través de maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), mientras trataban de llevarla al hospital más cercano, en la localidad bonaerense de San Miguel.

Los dos policías de la Bonaerense se llaman Laura Pagani y Diego Villegas Carrizo. Pagani tiene 26 y realizaban tareas adicionales en ese distrito el domingo cuando ocurrió el hecho que ayer salió a la luz. Su compañero, de 35 años, hace 5 que forma parte de la policía municipal, y tiene un pasado extenso en el Ejército.

“Vimos la situación y actuamos. Fue lo primero que hicimos, sin pensarlo. No tengo hijos, pero la empatía que uno tiene como persona, más allá de portar un uniforme, pasa los límites”, contó Pagani en diálogo con TN.

“Cuando se arrimó mi compañero a la madre, vio que la nena no tenía muchos signos, estaba como convulsionando. Ahí me la trae al móvil, la apoyo sobre mí y veo que la nena estaba largando espuma por la boca y se le iban los ojos para atrás. Inmediatamente le hice RCP, la puse de costado porque estaba largando mucha saliva y empecé a darle palmadas en la espalda”, recordó.

“Fueron minutos eternos, en los que uno tiene que accionar sin pensar. Hay que actuar, y más con una vida”, describió.

“La situación es inexplicable, igual que el momento. La madre atrás pidiéndonos ayuda, mi compañero manejando, tratando de evitar un choque y que la criatura reaccionara ante la convulsión que estaba pasando… Fue un momento que no tengo palabras para explicarlo. Hice lo mejor que pude desde mi conocimiento, desde mis prácticas”, señaló.

Luego de llegar al hospital y dejar a la beba al cuidado de los médicos, Pagani lloró. “Me salió de adentro. No podía creer lo que había hecho», dijo, «la situación y el momento que viví. Es algo que hasta el día que tenga hijos o forme familia, o me pase algo, me lo voy a guardar en mi corazón”.

Su compañero Villegas Carrizo fue el encargado de manejar el móvil policial en una situación sumamente tensa entre las súplicas a Dios de su compañera, los gritos de la madre de la menor y el tránsito. Aseguró estar “tranquilo” por “haber finalizado con el deber cumplido». “Tengo dos hijas y en su momento, como todo padre y como todo hijo, le llega. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo reaccionamos”, manifestó.