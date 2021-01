BARILOCHE

Estamos en el 2021. Gracias a Dios y al trabajo incesante de muchas y de muchos para “deconstruirnos” de lo que nos enseñaron y nosotras y nosotros creímos como “verdadero”, hemos logrado no responsabilizar a las mujeres por la violencia de género o los abusos sexuales. Pero hoy, exactamente a siete días de haber sido víctima de un hurto en Bariloche, me pregunto si deberíamos deconstruirnos y cambiar el paradigma de que “los hurtos” son culpa de las víctimas.



Las personas que quiero y me quieren, cuando les conté lo sucedido, desde el fondo de sus corazones, me preguntaron: ¿No te diste cuenta?, ¿dónde tenías la mochila?, ¿no te diste vuelta en ningún momento?, y muchas preguntas más, y mi sentimiento de víctima empezaba a diluirse, porque yo misma empecé a cuestionarme.



Hoy, siete días después, digo a toda voz: “¡No me di vuelta, no soy delincuente, no soy culpable!”.



Me gustaría que las decenas de víctimas de hurtos pudieran dar vuelta “el discurso” para decirles a sus parejas, familias, amigos/as, que no somos responsables. La única responsable es la mujer que me hurtó mi mochila.

Y quisiera que esta carta sirva para que quien lea y haya transitado una situación igual grite fuerte:“No soy responsable”, soy víctima.

Paola Lirio del Valle Villaverde

DNI 21.441.566