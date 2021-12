¡Noche de paz, noche de rock! De Beatles y Queen a Bowie y The Police, célebres shows navideños

Mandatory Credit: Photo by SHAROK HATAMI/REX/Shutterstock (8258p) THE BEATLES THE BEATLES CHRISTMAS CONCERT, BRITAIN - 1963

Queen en el Hammersmith Odeon de Londres. La noche del 24 de diciembre de 1975 en el Hammersmith Odeon de Londres fue la última de la gira británica que Queen había realizado aquel mes para promocionar “A Night at the Opera”, su cuarto disco, editado apenas semanas antes del tour. El concierto fue por filmado por la BBC y transmitido en directo por la BBC2 y BBC Radio 1. Estos registros fueron editados en formatos CD, DVD y Blu Ray, el 20 de noviembre de 2015, bajo el nombre “A Night at the Odeon – Hammersmith 1975”. Se trata de uno de los mejores shows en la historia de la banda y el que los elevó al estrellato definitivo.



“A Night at the Opera” fue la consagración de Queen tras tres discos en los cuales forjó su sonido y, sobre todo, su estética. Al momento de salir a escena la Nochebuena del 75, “Bohemian Rhapsody estaba en medio de su novena semana en el puesto 1 en las posiciones del Reino Unido. Queen ya había tocado cuatro veces en el Odeon durante la gira, pero aquella noche fue especial porque por primera vez iba a tocar “sold out”, es decir, con todos los tickets (5000 en ese caso) vendidos.

The Beatles Christmas Show. No una sino dos veces Los Beatles ofrecieron un show en Nochebuena. El primer The Beatles Christmas Show fue el del 24 de diciembre de 1963 en el Finsbury Park Astoria, de Londres. El segundo, al año siguiente, “Another Beatles Christmas Show”, ocurrió en el Hammersmith Odeon de Londres. Sí, el mismo lugar donde once más tarde Queen daría su célebre concierto.

La idea fue, cuándo no, de Brian Epstein, el genio detrás de los cuatro genios. El mánager, que había tenido aspiraciones teatrales, concibió The Beatles’ Christmas Show, una producción escénica de variedades con el grupo. Se representó en el cine Astoria de Finsbury Park, durante 16 noches, hasta el 11 de enero de 1964.



Las entradas se pusieron a la venta el 21 de octubre de 1963, y el 16 de noviembre se habían agotado las 100.000. Los Beatles eran el acto final de cada noche, con actuaciones de 25 minutos. El repertorio del grupo consistió en “Roll Over Beethoven”, “All My Loving”, “This Boy”, “I Wanna Be Your Man”, “She Loves You”, “Till There Was You”, “I Want To Hold Your Hand”, “Money (That’s What I Want)” y “Twist And Shout”.

Entre los actos de los demás artistas, Los Beatles subían al escenario para realizar una serie de sketches desenfadados que dieron a la noche un aire de pantomima. Las actuaciones de los Fab Four fueron bastante flojas, pero el hecho de que fueran tan malos haciendo los sketches fue un extra para el espectáculo: era un caos organizado, pero era un caos muy divertido. Además, quién le importaba: ¡Eran Los Beatles en la noche de Navidad!

En 1964, Los Beatles aceptaron hacer “Another Beatles Christmas Show”. Esto incluía, por supuesto, otra serie de sketches juveniles.

David Bowie en el Rainbow de Londres. David Bowie y The Spiders iniciaron una breve gira por el Reino Unido a finales de 1972 con un triunfal espectáculo de regreso a casa en el Rainbow Theatre, la noche del 24 de diciembre. Bowie estaban disfrutando de un mayor reconocimiento en las listas de éxitos desde que estaban en el país y “The Jean Genie” acababa de entrar en el Top 20 de camino al #2 en la lista de singles del Reino Unido.

Cuando se pusieron a la venta las entradas para su espectáculo de Nochebuena en el Rainbow Theatre, David hizo un llamamiento público para que los asistentes al concierto llevaran juguetes como donación benéfica. La respuesta fue fantástica.



Este concierto de Rainbow, con las entradas agotadas, supuso un regreso triunfal para un Bowie de 25 años y para su banda, los Spiders from Mars. Charles Shaar Murray, redactor de la legendaria New Music Express y veterano asistente a los conciertos de David Bowie, quedó sorprendido por la frenética acogida del público. “Sólo para que conste, han empezado a gritar a David Bowie”, escribió.

Otros shows en Nochebuena. El 24 de diciembre de 1971, en el Marquee Club de Londres, tocan los locales Slade. Al año siguiente, pero en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, se presentan los Eagles, acompañados por Stevie Wonder, The Bee Gees y Mott the Hoople. En 1976, Rod Stewart regresa a Londres para un show navideño en el London Olimpia. El 24 de diciembre de 1977, The Kinks registra graba su Christmas Concert en el directo “Live at Rainbow Theatre 77”. Y en 1983, The Police pasó la Navidad en la playera ciudad de Brightoncon dos shows, el 23 y el 24, en el marco del Synchronicity Tour.