«Nosotros fuimos los estafados» dijeron los empresarios condenados a indemnizar a rurales

Tras la sentencia de la Cámara Laboral Segunda de General Roca que condenó a los propietarios de una empresa frutícola de Villa Regina a hacer frente al pago de indeminzaciones por más de 45 millones a un grupo de trabajadores rurales, los titulares de la firma, aseguraron que ellos fueron los defraudados por una empresario que alquiló las instalaciones y cometió la maniobra fraudulenta.

Atilio Matcovich de 90 años y su esposa Norma Quintans de 76, fueron condenados “solidariamente” al pago de las indemnizaciones a 14 trabajadores rurales por más de 45 millones, de acuerdo al fallo judicial por maniobras que se realizaron “vulnerar los derechos de los trabajadores” que en 2017 fueron desvinculados de la empresa en la que trabajaban.

Sin embargo, la pareja remarcó que las maniobras de defraudación las cometió el empresario Domingo Sergio Cosi, que en 2015 les alquiló la planta de empaque y chacras.

“A fines de 2015 se llegó a un acuerdo con el señor Domingo Sergio Cosi, quien representa a la firma Frescuras Orgánicas Patagónicas SA para que tome a su cargo el personal y la activdad, y garantice su continuidad. Previo a ello, Sergio Cosi se había hecho cargo del personal del establecimiento desde el mes de octubre de 2015 a través de la sociedad La Conquista SRL, y a partir de enero de 2016 se perfeccionó la contratación con la sociedad Frescuras Orgánicas Patagónicas SA”, relataron Atilio Matcovich y Norma Quintans.

Agregaron que a lo largo de la investigación judicial que finalizó en la condena -que aún no se encuentra en firme-, nunca fueron citados por la justicia para escuchar su relato sobre la situación vivida.

“Las causas judiciales se arman de tal manera y de tal forma, que no siempre son la realidad. La justicia es la justicia; una justicia que en todo el proceso nunca nos citó, nunca tuvimos oportunidad de defendernos más allá de la representación a través de nuestro abogado defensor”, señaló Quintans.

Remarcó que la condena de la Cámara Laboral “nos afecta en la honorabilidad que siempre hemos tenido, Atilio con su más de 50 años en la actividad nunca tuvo una demanda laboral, nunca se armó una SA para evadir impuestos o explotar a los obreros. Atilio se casó conmigo cuando tenía 70 años, ahí se formó una Sociedad Anónima, y luego por consejo profesionales y con motivo de iniciar la tarea de exportación se conformó una SRL”.

Justamente en 2015, a raíz de la crisis que atravesaba en ese momento la fruticultura por primera vez se hizo la presentación de un recurso preventivo de crisis. “En ese momento se presenta el señor Sergio Cosi, que yo creo nos tomó con las defensas bajas, estábamos preocupados principalmente por la gente. Llegó con el interés de alquilar la empresa y se llegó a un acuerdo. Funcionó, llegaba con un auto lleno de dinero, le pagaba a la gente y a nosotros lo pactado por el alquiler. Así fue en 2015 y 2016”.

Matcovich y Quintans dijeron que fueron estafados por un empresario que les alquiló el empaque y las chacras. (Foto Néstor Salas)

“Con lo que veíamos no dudamos que detrás de él había una sociedad que lo estaba apoyando. Llegó el año 2017, en el que con Atilio hicimos un viaje y que fue tomado también como que nosotros hicimos alguna maniobra para irnos de viaje. Estábamos en Buenos Aires y nos avisan que los trabajadores y el sindicato de la Fruta habían tomado el galpón. En ese momento Rubén López y Lescano se llevaron bines, frutas, materiales de empaque y la cosecha de las chacras, en total unos 4 millones de pesos que debían destinarse al pago de los empleados, pero no se hizo”.

“El sindicato de la Fruta, según el síndico judicial, está debiendo cuatro millones de pesos porque los obreros no cobraron, nosotros no recibimos pago por la fruta, dónde fue a parar ese dinero. Esto la justicia no lo tuvo en cuenta ni inició ningún reclamo al sindicato”, cuestionó.

A partir de esta situación, y si bien el empaque y las chacras estaban alquiladas, el matrimonio comenzó una instancia de negociación con los trabajadores. “Hemos tenido hasta 120 obreros y hemos arreglado con todos, fuimos pagando uno por uno. El año pasado terminamos de pagar a cuatro empleados que aún siguen en el galpón, las indeminzaciones, aún sin corresponder. Todos nos dijeron que éramos los responsables”, comentó Quintans.

“Fuimos condenados por responsabilidad solidaria, porque cuando uno alquila algo supone que uno debe tener los recursos, avales y garantías, y si pasa algo, uno es el responsable por el bien alquilado”, indicó.

Para hacer frente a los pagos, el matrimonio se fue desprendiendo de distintos bienes de capital, e incluso en 2017 hizo el ofrecimiento al gobierno provincial de venta de un parcela en Villa Regina para un loteo urbano. “Al exgobernador Weretilneck le pedí por favor que intercediera para la venta de un terreno para loteo y por un monto de 2,5 millones que era en ese momento el monto por el que debíamos indemnizar a la gente. Ahora la cuenta se fue a 45 millones porque nos están cobrando los meses que estuvo a cargo Cosi”, dijo Quintans.

“Si hay alguien que ha sido estafado, hemos sido nosotros y los obreros. Nosotros quisimos siempre pagar y arreglar. El juicio se inició con 30 obreros y ahora quedan 14. A 50 obrero le hemos pagado con lo que pudimos juntar de venta de chacras, ventas de máquinas, tractores, máquinas de curar, porque nos quedamos sin ingresos de la fruticultura”, agregó.

“Atilio cumplió 90 años el lunes y lo tuvimos que vivir con esta triste noticia con esta tergiversación de los hechos. Su vida fue de trabajo y le pueden pregunar a cualquiera de los trabajadores que pasaron por acá si alguna vez incumplió con los sueldos y en los pagos en término; y todos conocen también mi trayectoria en la comunidad de Villa Regina, para pensar que quisimos afectar a trabajadores”, concluyó finalmente.