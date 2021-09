«Nuestras voces I»: Todos los cantantes de Fundación Cultural Patagonia en una sola escena

Una nueva producción de Fundación Cultural Patagonia “Nuestras voces I”, va a estreno el próximo sábado 2 de octubre y desde las 21 en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca.

La propuesta tendrá una segunda parte el viernes 8 de octubre, permitiendo que todos los cantantes de la institución puedan lucirse en un espectáculo integrador que aborda distintos estilos musicales.

El programa está integrado por “Che bandoneón”, “Garúa”, “La última curda”, “El día que me quieras”, “Recóndita armonía”, “Tace il iabro”, “Fortuna, fama y poder”, “Nada”, “Que ganas de no verte nunca más”, “I will always love you”, “Oh darling” y “Vivir así es morir de amor”.

Los cantantes que participan son David Vallejos, Marcela Caldironi, Jonathan Ceballes, Leandro Rodríguez y Natalia Joubert. Además, estarán presentes Popular FCP y Tango FCP.

Popular FCP está integrado por Miguel Spaciuk, violín; Laura Fuhr, viola; Laura Covicchi, violonchelo; Luciano Morán, contrabajo; Emiliano González, percusión; y Jonathan Ceballes, guitarra, canto y dirección.

Tango FCP está integrado por Pablo Borgia, bandoneón; Humberto Taglialegna, piano y arreglos; Marcelo González, contrabajo y la violinista Anahí Simón.

La entrada general tiene un valor de $400, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19, y el sábado de 10 a 13.