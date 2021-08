Hoy no voy a criticar al gobierno anterior ni a intercambiar opiniones con los lectores.

En cambio, quiero dirigirme a los senadores y diputados de nuestra Nación para que reconozcan nuestro derecho a la indemnización que nos corresponde a todos los ex trabajadores/as de las empresas Segba y Correo Argentino, a raíz del Programa de Propiedad Participada del 10 % y 14 % de las acciones de ambas empresas.

Es necesario también que el público en general sepa nuestra estoica y prolongada lucha de más de 20 años para lograr que se cumpla lo dispuesto por la Ley 23696/1989 de Reforma del Estado, sancionada durante el gobierno del ex presidente Carlos S. Menem.

Los ex trabajadores/as de Encotel ( Correo ) y Segba estamos impulsando al respecto una ley de reparación del derecho que nos asiste. La mencionada Ley de Reforma del Estado permitió la privatización de la empresas públicas, prometiendo una participación en su capital accionario a los trabajadores en dicho momento, en los porcentajes precitados, por medio del denominado Programa de Propiedad Participada (PPP ). Pero el mismo no fue aplicado, como correspondía conforme a su articulado, a todos los ex trabajadores/as del país. Para reparar esta injusticia, la senadora Silvia García Larraburu, que estuvo de acuerdo con nuestro reclamo, presentó los proyectos de Ley Nro. S 66/21 de Correos y S 67/21 de Segba, que en la actualidad se hallan en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación a la espera de ser tratados. Estas iniciativas legislativas cuentan también con la adhesión de 12 Senadores entre los que se encuentran (Jorge Taiana, Víctor Zimmermann, María Inés Pilatti Vergara, Silvia Rosario Giacoppo, Antonio José Rodas y Norma Durango).

En el caso, como es de esperar, que los proyectos se conviertan en leyes, ello permitirá reparar el daño y la ignorancia que sufrimos los ex trabajadores/as por más de 20 años de reclamar sin ser escuchados.

De más está decir que nuestros compañeros/as, habida cuenta de los años transcurridos, ya agotaron su paciencia de tanto esperar infructuosamente, máxime en las circunstancias actuales que atraviesa nuestro país por la terrible pandemia, que no sólo afecta su salud por ser la mayoría personas de edad avanzada, sino también por hallarse en una situación económica muy vulnerable. Esperamos que nuestro reclamo llame la atención y sea tenido en cuenta por quienes tengan la responsabilidad de encauzar su solución y actúen en consecuencia.

Leonardo Isidro Díaz

( Coordinador por Neuquen - Rio Negro )

DNI 18.103.039



