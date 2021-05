Era esperable y lógico que la señora vicepresidente de la nación hiciera todo lo posible para defenderse de todas las graves acusaciones en la Justicia, hacia ella y a sus hijos. A mi criterio creo que está excedida y por mucho en estos intentos.



Pero mucho más me preocupan los diputados y senadores que hacen gala de la obediencia debida. No me queda claro debido a qué, ¿a las carpetas que estarán guardadas en algún archivo?, ¿debido a algún sobre?

En el senado romano, Calígula obligó a sus senadores a elegir a su caballo Incitatus como cónsul.



Yo me pregunto cuál es la diferencia entre aquellos senadores y los nuestros actuales. Obediencia debida, en dos palabras, es la expresión que significa “obediencia que un funcionario presta a su superior jerárquico y que, en ciertas circunstancias, exime al funcionario subordinado de responsabilidad penal en los hechos ilícitos o delitos que pudieran cometerse al obedecer debidamente una orden…”.



Felipe Omar Diniello

DNI 11.223.573