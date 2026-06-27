Cuándo inaugurarán el nuevo tramo del Paseo Costero de Neuquén: hay fecha confirmada

La inauguración del nuevo tramo del Paseo Costero de Neuquén ya tiene fecha confirmada. Si los plazos se cumplen, los tres kilómetros que se construyen sobre la costa del río Neuquén quedarán habilitados en pocos meses.

La obra se desarrolla entre las calles Chacón y Aguado y ampliará el circuito costero que ya supera los 30 kilómetros.

Mariano Gaido confirmó cuándo estará listo el nuevo tramo del Paseo Costero

El nuevo sector mantendrá el mismo diseño que caracteriza al resto del Paseo, con bicisendas, veredas peatonales y espacios destinados a la circulación y permanencia de quienes recorren la costa del río. Además, se construirá un mirador con características similares al ubicado sobre Obrero Argentino.

También avanzan las tareas de pavimentación, cordón cuneta, iluminación y otras obras de infraestructura para completar el recorrido. El intendente Mariano Gaido destacó que la ciudad «se ha transformado en una capital turística».

«Estamos orgullosos de haber desarrollado más de 30 kilómetros de Paseo Costero en la ciudad, con bicisendas, sendas peatonales y la posibilidad no solamente de recorrerlo en auto, sino también hoy con el cole eléctrico, que es una maravilla que tiene la ciudad», expresó.

El jefe comunal sostuvo además que el nuevo tramo permitirá seguir ampliando el acceso a la costa del río. «Esta nueva economía llegó para quedarse. Es la economía del turismo y la posibilidad de que cada uno de los vecinos disfrute de la costa. Ya lo hicimos en el río Limay y ahora estamos finalizando en el río Neuquén estos nuevos tres kilómetros de Paseo Costero que estarán listos para disfrutar a partir del 1 de septiembre», anunció

Gaido señaló también que se trata de «una inversión de 14.000 millones de pesos, con fondos propios, sin endeudamiento».

Nuevo mirador en el paseo de la costa para contemplar el río Neuquén

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, explicó que actualmente los equipos trabajan en distintos frentes de manera simultánea. Puntualmente, indicó que en el sector de Figueroa al fondo «se está armando uno de los miradores que tendrá esta obra, con el mismo estilo del que tenemos en Obrero Argentino».

Además la funcionaria explicó que el paseo conservará «el mismo formato que venimos desarrollando sobre el río Limay y el río Neuquén que incluye bicisendas, veredas y espacios para la circulación«.

También precisó que el equipamiento urbano incorporará bancos, barandas y otros elementos habituales en este tipo de intervenciones.

«Es una obra que no solamente va a beneficiar a los vecinos, sino que también permitirá que quienes visiten Neuquén puedan conocer y disfrutar el río Neuquén«, sostuvo.