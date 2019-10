Opiná en la previa del Boca-River: ¿quién pasa a la final?

Este martes las 21:30, Boca y River protagonizarán en La Bombonera el partido de vuelta de semifinales de Libertadores. El Millo está 2-0 arriba luego de ganar en el Monumental el primer día del mes e intentará sellar su pase. Del otro lado, el xeneize va por la remontada, aunque llega con algunos tocados.

📣#SUPERCLÁSICO Opiná en la previa ¿Qué equipo jugará la final de la Libertadores? — Diario Río Negro (@rionegrocomar) October 21, 2019

En River el equipo sería el mismo que viene jugando los partidos importantes. El único que mostró nivel para meterse en el once titular, de los que no viene jugando de arranque, es Ignacio Scocco. El delantero marcó dos goles el viernes en el 3-3 ante Arsenal y ya había sido figura contra Gimnasia por Superliga, antes del primer superclásico.

En Boca, hay ocho que juegan seguro. Pero tanto los otros puestos que faltan como la disposición táctica es una incógnita. Una de las dudas es Carlos Tevez o Mauro Zárate. El Apache sufrió molestias musculares en los días previos y el entrenador reconoció que ese aspecto es clave para contar con él o no. El ex Velez entró el viernes frente a Racing y hace tiempo no está en su mejor nivel.

Marcelo Gallardo llega en racha contra el clásico rival, al que derrotó en tres cruces internacionales en los últimos 5 años. Gustavo Alfaro se juega la continuidad en el cargo, pese a que sus números desde que llegó a Boca son muy positivos. Entre la irregularidad futbolística del equipo y una posible eliminación en el Superclásico, para el DT es un partido bisagra.