Análisis político: Javier Milei, un fenómeno incierto

Por Alejo Pasetto*

Las primera instancia electoral nacional está a poco más de un mes de concretarse, y definidas oficialmente las fórmulas, comienza a generar cada vez mayor interés la performance que va a tener cada una de las fuerzas, especialmente en la que va a ser sin dudas la interna más disputada: la de Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Javier Milei, por su parte, viene experimentando -o sufriendo- en las últimas semanas una metamorfósis en cuanto a lo que le hacía ser el foco de atención de los principales medios de comunicación nacionales y las consultoras de opinión pública: el candidato disruptivo que aglutina los enormes descontentos con la política y el rumbo de la economía. Sin embargo, la exposición pública de denuncias sobre pedidos de dinero en dólares a cambio de integrar las listas en el armado del candidato libertario, logró generar mayor atención que, incluso, los muy malos resultados electorales que cosecharon los candidatos de Milei en los distritos que tuvieron elecciones.

Ante la hipótesis también instalada de que Javier Milei estaría perdiendo fuerza, esto abre algunos interrogantes. ¿Es automáticamente trasladable lo que pasó en las elecciones provinciales al escenario nacional? En primer lugar no, ya que por decisión del libertario, no se hicieron apoyos explícitos ni estaba el nombre automáticamente asociado a su figura. La idiosincrasia electoral además en cada distrito es como la propia política: muy particular e imposible de determinar con absoluta certeza. En las provincias -salvo mínimos casos- se dieron resultados que no representaron un cambio al status quo local. Esta composición o motivación del voto, suele ser muy distinta para las instancias presidenciales. En base a esto, la hipótesis de un Milei desinflándose no sería tan consistente.

Por otro lado, ¿el establishment mediático y empresarial le soltó la mano al fenómeno Milei? Si prestamos mayor atención al lugar que, como dijimos antes, viene ocupando y el porqué, esto es una posibilidad cada vez más fuerte. Lo que hay en juego en estas elecciones nacionales es mucho más de fondo que algunas propuestas gritadas frente a cámaras y fragmentos de redes sociales, y totalmente desconectadas de la práctica. El escenario de conflictividad social que posiblemente reciba quien sea que ocupe a partir de diciembre la Casa Rosada exige más que solamente presencia en cámara. El ecosistema político y empresarial no está en condiciones de rifar el poder ante un candidato que no demostró hasta ahora capacidad de gestión, ni da muestras claras de tener las herramientas necesarias para contener a la sociedad ante una crisis cada vez mayor y un escenario que ya de por sí incierto, puede profundizarse en los próximos meses.

