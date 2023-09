Aterrizar en septiembre en “Puerto Rivero”

Septiembre parece ser un mes signado por hechos sorpresivos y fugaces pero memorables, respecto del reclamo argentino por los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas…

El 27 de Septiembre de 1966, mientras gobernaba el país el general Onganía, un grupo de 18 jóvenes armados, secuestran un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Rio Gallegos forzando al Comandante a dirigirse hacia Malvinas y aterrizar en ellas donde izarán siete banderas argentinas… Entre otros muchos pasajeros a bordo, iba el Gobernador defacto de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ctte. José María Guzmán y el periodista y director del diario “Crónica” de Buenos Aires; Héctor Ricardo García lo que trasluce la planificación del Acto a consumar, pues fue invitado a participar del mismo.

Denominado por sus protagonistas como “Operativo Cóndor” un grupo conformado por estudiantes y militantes políticos-juveniles con Dardo CABO de 25 años, obrero metalúrgico y periodista al frente. Pertenecían al “Movimiento Nueva Argentina “, rama juvenil peronista, aunque en su mayoría originalmente pertenecieron a la “Agrupación Tacuara” , católico-nacionalista. Sólo una mujer formaba parte del grupo, Maria Cristina Verrier, hija de un juez de la Corte Suprema.

Obligaron al Comandante de la aeronave aterrizar en el mismo campo de cuadreras que lo hiciera Fitzgerald, sólo que por su tamaño el avión quedó trabado en la turba malvinera. La acción de los “Cóndores” fue poner las siete banderas en alambrados y postes en torno al avión y luego entonar el Himno Nacional Argentino.

Por la radio del avión a las 9.57 AM comunicaron: “Operación Cóndor cumplida. Pasajeros, tripulantes y equipo sin novedad. Posición Puerto Rivero. Autoridades inglesas nos consideran detenidos. Jefe de Policía e Infantería tomados como rehenes por nosotros hasta tanto gobernador inglés anule detención y reconozca que estamos en territorio argentino”.

Los pasajeros fueron alojados en casas particulares. Cabo se apersonó en la casa del gobernador expresándole que era un acto reivindicatorio y pacífico de nuestros derechos soberanos. Fuerzas inglesas rodearon el avión, momentos tensos que debe aplacar la mediación del párroco católico neerlandés, Rodolfo Roel, quien tras oficiar Misa en el avión logró que los “Cóndores” dejen sus armas y se alojen en la iglesia local hasta su regreso al continente.

Estuvieron casi 48 horas en la capilla. Los ingleses no cumplieron lo pactado y acudieron a requisar a los protagonistas pero, los “Cóndores” decidieron que defenderían las banderas argentinas, de este modo Dardo Cabo, Giovenco, Rodríguez y Navarro las preservaron envueltas en sus pechos, bajo sus ropas…

El gobierno de Onganía, descalificó el acto expresando que “la recuperación de las Islas Malvinas no puede ser una excusa para facciosos. Es causa profunda de la vocación de patria de cada argentino”.

Eduardo Karasiewicz dirá años atrás a Télam en Contacto Malvinas: “Por aquel entonces Malvinas, no fungía como el puesto de avanzada de la OTAN que es hoy, post guerra… Apenas era un enclave colonial menor, que contaba con una guarnición ordinaria de soldados británicos y mercenarios Le entregamos las armas al comandante del avión y no al gobernador, al que no reconocimos, porque se había ido con los ingleses, y, después de 36 horas, liberamos a los rehenes. Uno era el jefe de los Boinas Verdes, un capitán belga que había estado en Biafra y en el Congo. También estaban el Alcalde y el Jefe de Policía”, relata el militante.”

Andrés Castillo, Delegado Gremial y Secretario Nacional Adjunto de la Asociación Bancaria en su momento, fue uno de los “cóndores” que rememoró el hecho para el programa Filosofía Rock, así Castillo entre otras cosas dirá: “Bueno, el principal objetivo era reivindicar la soberanía, que era algo olvidado y escondido de la historia oficial. Nosotros, desviamos un avión, aterrizamos en Malvinas y rebautizamos al puerto: “Puerto Rivero” como homenaje al primer luchador popular y defensor de la soberanía. (La Bancaria)

Ese día visitaba el país el Príncipe Felipe, esposo de la Reina de Inglaterra y presidente de la Asociación Ecuestre Internacional, con motivo de un Campeonato Internacional de Polo, téngase en cuenta que Onganía perteneció al Arma de Caballería…

Regresan el 1 de octubre a bordo del ARA Bahía Buen Suceso, quedan detenidos en la Policía Federal de Ushuaia y Río Grande. Dardo Cabo, Alejandro Giovenco y Juan Carlos Rodríguez cumplieron tres años de cárcel por causas pendientes durante el Plan Conintes. Varios fueron partícipes de la lucha armada e intestina que azotaba el país, muriendo muchos de ellos durante el último gobierno militar.

En 1967, Cabo recuperó las siete banderas izadas en Malvinas y hoy se encuentran en la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en Corrientes; en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en la ex-ESMA; en el denominado patio Malvinas Argentinas de Casa Rosada; en la Cámara de Diputados; el Museo del Bicentenario, en Balcarce 50; y en la Basílica de Luján.

*Diplomada en Preservación del Patrimonio NyC (UBP)

Los Cóndores

Dardo Cabo (25) Alejandro Armando Giovenco, de 21; Juan Carlos Rodríguez, de 31; Pedro Tursi, de 29; Aldo Omar Ramírez, de 18; Edgardo Jesús Salcedo, de 24; Ramón Adolfo Sánchez; María Cristina Verrier, de 27; Edelmiro Ramón Navarro, de 27; Andrés Ramón Castillo, de 23;

Juan Carlos Bovo, de 21; Víctor Chazarreta, de 32; Pedro Bernardini, de 28; Fernando José Aguirre, de 20; Fernando Lisardo, de 20; Luis Francisco Caprara, de 20; Ricardo Alfredo Ahe, de 20; y Norberto Eduardo Karasiewicz, de 20 años.